雙北世壯運共襄盛舉 矽谷台僑棒球隊打入前八強

來自矽谷灣區的台灣棒球隊Bay Area Formosans第一次參加世壯運，一路打到前八強，為矽谷灣區的台灣人爭一口氣，打出響亮的名號。（球隊提供）

2025雙北世壯運如火如荼地進行，棒球項目相當受到矚目，許多前職棒球員都加入競賽組，吸引許多觀眾觀賽。矽谷灣區 原本就有的業餘台僑棒球隊Bay Area Formosans今年也特地組隊回去參加35歲以上休閒組，一路披荊斬棘、連贏三場，打入前八強，很有機會可以打進冠軍賽。

Bay Area Formosans原本就是灣區成立的「台灣棒球隊」，成員來自灣區各地上班族和學生，各種球齡的都有，平常邊打球、邊聊天，好像重溫高中在教室後面拿掃把打紙揉棒球的青春，平時在灣區只要進入賽程，幾乎周周都有球賽，大家也培養了很好的感情。

Bay Area Formosans球員Jesse表示，有些球員這次特地從灣區回台參加世壯運，不少人是上班族，為此還請了兩周的假，就為了享受大家一起打棒球的快樂時光，團隊成員全都是「歐吉桑」（指中年人），除了灣區本地隊友外，也有以前曾在灣區工作過的前隊友，以及一些隊友在台灣的朋友也加入隊伍。

Jesse說，回台灣比賽覺得相當有趣，以前只在灣區打球，天氣乾爽而晴朗，回到台灣後發現天氣相當炎熱且潮濕，需要花比較多時間適應天氣，但可能因為在美國大家訓練時間長、也時常跟美國當地球隊比賽，有許多經驗，一出場就來勢洶洶，讓台灣當地隊伍「嚇一跳」，不少台灣隊伍也在問Bay Area Formosans隊伍的來歷。

Jesse說，這次也是Bay Area Formosans第一次參加世壯運，覺得很有趣，尤其可以用台灣僑胞的身分回到台灣主辦單位比賽，感覺很棒，這次能一路過關斬將打入前八強，相信有機會可以打入冠軍賽，若真的打入冠軍賽就能到大巨蛋比決賽，以僑胞的角度來看，能到大巨蛋打棒球是夢寐以求的一件事，他們相當期待，也希望可以為矽谷灣區的台灣人爭一口氣，打出更響亮的名號。