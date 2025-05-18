舊金山BART地鐵站 驚爆辣椒噴霧攻擊 乘客混亂奔逃

舊金山BART地鐵站辣椒噴霧事件，週日已回覆運動。（記者李怡╱攝影）

據灣區捷運（BART）18日表示，舊金山 市中心最繁忙的地鐵站 之一Powell Street站，17日（周六）發生辣椒噴霧攻擊事件，造成現場一陣混亂，有乘客和警員眼睛受刺激，需由緊急救護人員協助清洗。事件發生後，BART一度暫停該站列車停靠，引起不少民眾關注。

事發約在中午12時30分，正值周末人潮湧現時段，目擊乘客埃南德斯（Carlos Hernandez）在社交媒體留言稱，當時列車剛進站，他好奇探頭看看站內發生什麼事，沒想到迎面而來的卻是一陣強烈刺激氣體。「我才剛把頭探出去，眼睛就像被火燒一樣，馬上紅腫刺痛，」他說，現場一片混亂，有人掩著口鼻驚慌四逃。

更有目擊者指出，看到一名滑板男子快速從月台逃離，而幾名警員則明顯受辣椒噴霧影響，臉部通紅、不停咳嗽。

消防局緊急派出醫護人員到場，為受影響民眾沖洗眼睛，但目前尚未公布具體受傷人數，也不清楚是否有人遭到逮捕。BART與舊金山警方也尚未對事件源頭或嫌疑人身分做出正式說明。

Powell站是通往華埠 、聯合廣場及購物區的重要轉乘點，華人乘客眾多。事件傳出後，有不少市民在社群平台上表示擔憂，呼籲BART應強化站內巡邏與安全措施，尤其在假日與旅遊旺季，更應防範類似突發事件發生。

家住華埠散房的王菊萍表示：「平常搭地鐵已經很小心了，沒想到大白天還會有這種事情，真的很可怕。」她說，今後會盡量避開擁擠時段搭車，並呼籲長者與小孩出行要特別留意周邊動靜。

目前BART服務已恢復正常，但相關細節與調查仍在進行中。本報將持續關注後續發展，提醒社區民眾搭乘地鐵時提高警覺，注意自身安全。