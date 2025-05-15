我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

台北世壯運周六開幕驚喜 黃仁勳當聖火代表

世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航

記者江碩涵／舊金山即時報導
世界日報與長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。(主辦單位提供)
世界日報與長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。(主辦單位提供)

為培育具備國際視野與專業素養的未來航空人才，世界日報長榮航空飛行學院（EVA Flight Training Academy）攜手舉辦首屆「美國飛航菁英夏令營」，今年7月7日至7月16日在北加州正式登場。活動專為16歲以上男女青年設計，名額僅限20位，內容結合飛行理論、模擬機體驗、探索飛行與認識職涯發展，為有志從事航空領域的青年提供全面體驗機會。

營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理、空氣動力學、飛機結構到航空氣象、導航技巧與航空通訊等主題進行深入探索。營隊強調實作與應用，透過駕駛模擬器操作與實際搭乘Diamond DA40飛行，讓隊員親身體驗飛行操作的流程與挑戰。

專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標準與系統運作，培養安全意識與工程素養。隊員也將體驗如何解讀氣象報告、制定飛行計畫，並模擬空中交通管制通訊，全面提升對航空運作的理解與反應能力。

世界日報舊金山社表示，為拓展視野，營隊特別安排前往航空博物館及國際機場進行實地參訪，並與航空從業人員面對面交流，深入了解產業運作與職涯路徑。此外，隊員也將參與事故案例研討與飛行任務模擬，提升判斷力與團隊合作，從實務中建立航空領域的整體概念。

活動最後將舉行結業典禮並頒發證書，肯定隊員在營隊中的努力與表現。世界日報舊金山社指出，營隊結合專業資源與國際教育環境，提供一個極具深度與啟發性的航空探索平台，透過實作與交流，協助隊員從體驗中建立志向，未來不管是在升學、職涯乃至於投身航空產業鋪設堅實起點。

活動日期：2025年7月7日至7月16日

招收對象：16歲以上男女青年

報名專線：650-259-2043

主辦單位：世界日報、長榮航空飛行學院

專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標...
專業課程之外，營隊也涵蓋航空安全與維修認識，安排參訪飛機維修設施，了解飛機維護標準與系統運作，此為長榮航空學院實際模樣。(長榮航空學院提供)
營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理...
營隊由全球知名的長榮航空飛行學院全程規畫執行，隊員將接受專業教官引導，從飛行原理、空氣動力學、飛機結構到航空氣象、導航技巧與航空通訊等主題進行深入探索。(長榮航空學院提供)

世界日報 長榮 舊金山

上一則

灣區「騎車上班日」登場　逾百處能量補給站助力騎行

延伸閱讀

長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級

長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級
應對山火 舊金山加速汰換老舊消防設備

應對山火 舊金山加速汰換老舊消防設備
長榮航空機上Wi-Fi大升級 今年7月啟動全新免費上網服務

長榮航空機上Wi-Fi大升級 今年7月啟動全新免費上網服務
長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網
長榮航空7月起升級機上Wi-Fi 會員全程免費使用

長榮航空7月起升級機上Wi-Fi 會員全程免費使用

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題