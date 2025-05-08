Valero一間煉油廠5日發生火災 灣區汽油價格應聲上漲

加州的煉油廠越來越少，一間停擺就會造成汽油漲價。示意圖。 (美聯社)

Valero石油公司的一間煉油廠5日發生火災，使得北加灣區 只剩一間煉油廠能提供汽油，汽油價 格應聲上漲。

聖荷西信使報報導，Valero的貝尼西亞煉油廠（Benicia refinery）火災後，舊金山灣區僅剩一家煉油廠仍在運營，那就是列治文的雪佛龍煉油廠（Chevron’s Richmond refinery）。這給開車旺季前的價格帶來了壓力，並阻礙了州長紐森為加州 人提供便宜汽油的努力。

近年來，菲利普斯 66 （Phillips 66）煉油廠和馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）已將其業務轉換為再生燃料（柴油和噴射燃料，但不包括汽油），雪佛龍的列治文煉油廠目前是北加州唯一能夠彌補燃料短缺的工廠。

根據通用指數（General Index）的數據，灣區和洛杉磯的加州汽油（代號Carbob）周二相對於紐約商品交易所期貨（Nymex futures）的溢價上漲了 10 美分。周三，灣區 Carbob 對 Nymex 的溢價又上漲了 12 美分，達到 2023 年 10 月以來的最高差價水平。

在國殤日長周末到來之前，情況可能不會有太大緩解，因為這個假日標誌著夏季開車旺季的開始，屆時需求的增加將導致汽油價格更加上漲。

加州是一個「燃料島嶼」（fuel island），其僅存的幾間煉油廠中某一間的停產，對價格的影響與墨西哥灣沿岸等供應較充足的美國地區相比較為嚴重。近年來，墨西哥灣沿岸地區的煉油能力不斷增長，而西海岸的煉油能力卻在下降。

進口管道基礎設施有限也意味著，當加州的煉油廠發生故障時，油罐車司機需要加班運油，而這種費用已經是全國最高的了。貝尼西亞煉油廠也是加州一系列宣布轉型或關閉計畫的煉油廠中最新一家。菲利普斯 66 公司將於今年稍後關閉其位於洛杉磯的煉油廠。

不過根據美國汽車協會AAA的數據，周三加州的平均油價比去年同期每加侖便宜 55 美分，比該州有史以來的最高平均油價（2022 年每加侖 6.44 美元）低 1.65 美元。