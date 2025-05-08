羅偉領1美元年薪 其創辦機構捐千萬助攻無家可歸危機
在無家可歸與心理健康危機仍嚴重困擾舊金山之際，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）再度展現行動力。他不僅象徵性的領一年一美元薪資服務市府，如今他創立的非營利組織「 Tipping Point Community」（轉捩點社區基金會）捐出高達1100萬美元，全力支持他主導的「打破循環基金（Breaking the Cycle Fund）」，實際投入改革城市街頭危機的行動中。
羅偉8日在SoMa一處無家者臨時小屋社區宣布這項消息，並強調市府將用這筆錢擴建治療與安置設施、強化外展服務，協助民眾真正從街頭走向穩定。
羅偉說：「這不是只為了解決眼前的問題，而是要真正打破街頭、毒癮、制度失靈之間的惡性循環。」
羅偉能啟動這項公私募資計畫，關鍵在於他上任初期提出的一項法案。2024年2月，市議會以10票對1票通過他提出的「芬太尼緊急狀態法案，」授權市長在市府預算極度吃緊的情況下，得以與民間基金會合作籌集資金，投入心理健康與無家可歸者服務。
這項法案不僅打破過去市政與慈善資金間的界線，也為「打破循環基金」的誕生鋪平道路。
除了Tipping Point的1100萬美元捐款，「打破循環基金」首輪募得總額達3750萬美元，主要來自以下機構與個人：Charles and Helen Schwab Foundation基金會1000萬美元。CrankstarCrankstart Foundation基金會1000萬美元。Keith與Priscilla Geeslin夫婦600萬美元。Horace W. Goldsmith Foundation基金會50萬美元。
資金將由舊金山基金會（San Francisco Foundation）託管，並與市長辦公室及無家者住房加速基金（Housing Accelerator Fund）等機構共同執行。
多位市議員對此計畫表達支持，並強調這代表市長不只是講理念，而是帶著資源與行動來改革。並表示，市長親自領頭，還把自己曾創立的組織資源帶回來支持市政，體現一種創新領導。
市應急管理局局長卡羅爾(Mary Ellen Carroll）則指出，這筆資金將直接幫助社區外展隊伍更快連結街頭民眾與服務，提升實際干預成效。
「打破循環基金」是羅偉於2024年底提出的核心政策工具，結合公私部門力量，用於改革無家可歸者與心理健康服務體系。該基金專注於提升臨時安置與治療床位數量、強化街頭外展與連結機制，並促進從街頭到穩定住房的完整照護流程。
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