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舊金山巨人隊台灣日登場 高球國手潘政琮 展現台灣運動與文化魅力

記者江碩涵╱舊金山即時報導
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台灣喔熊也特地下球場，與觀眾互動。（記者江碩涵╱攝影）
台灣喔熊也特地下球場，與觀眾互動。（記者江碩涵╱攝影）

交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處、長榮航空與舊金山巨人隊球團舉行第二屆「台灣日」（Taiwan Day），5月1日在甲骨文球場（Oracle Park）登場，由台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan）與美籍台裔女職籃球星陳紫柔（Kaitlyn Chen）擔任開球來賓，展現台灣運動魅力和國際形象，現場也獨家提供台灣風味的鹽酥雞，更增添台灣風情。

潘政琮擔任舊金山巨人隊「台灣日」活動的開球來賓，主要原因是他與長榮航空合作已近20年，雙方關係深厚。潘政琮也與舊金山灣區有些淵源，他說，15歲時就曾來舊金山灣區比賽高爾夫球，很喜歡灣區的天氣與風景，球場附近綠樹成蔭，令他印象深刻，之後時常有機會就會到灣區參加高爾夫球賽。他說，從來沒有打過棒球，為了這次開球特別練習，但沒想到投手丘比他想得還遠，無論如何，這次的開球經驗非常棒。

2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油。駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長表示， 台灣日活動結合運動、文化與社群參與，是矽谷及灣區台灣社群的重要年度盛會，今年透過多元文化演出結合台灣旅遊推廣，全面展現台灣的熱情與創意。

觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示，疫情後，全球民眾健康意識提升，透過參與國際性運動活動，結合觀光旅遊風氣漸盛，特別是自行車旅遊、登山健行、馬拉松賽事、水上活動、棒球、足球等，運動觀光逐漸成為國際旅遊產業中的一個成長亮點。為鼓勵美國民眾到台灣旅遊，觀光署特別延長最受國際自由行旅客歡迎的「遊台灣金福氣」和「高鐵買一送一」推廣活動，歡迎民眾今年暑假到台灣體驗寶島風光。

為推廣台灣旅遊目的地意象，吸引巨人隊球迷進一步到台灣旅遊，觀光署與長榮航空攜手在球場入口處Willie Mays Plaza設立聯合推廣攤位，介紹台灣年度國際觀光活動台灣燈會的魅力及長榮航空便捷航線資訊，現場民眾在觀光署北美IG（@taiwantourism.na）按讚或打卡，即可獲得年度限定版「2025溜溜蛇小提燈」。

這次台灣日Jolly Dancer舞團帶來具台灣客家文化特色的舞蹈表演，由老師林展逸「山歌姻緣」為舞蹈配樂，結合客家民俗舞蹈，成功展現勤勉樂觀、堅韌不拔的台灣精神。北加州台大校友合唱團演唱美國國歌，為球賽揭開序幕。台灣喔熊也特地下球場，與觀眾互動。

今年的台灣日活動也是亞裔傳統月揭開序幕的第一天，對亞裔月、台灣日來說都格外具有意義。

為了回饋現場球迷，長榮航空於球場設置兩處攤位，推出現場加入「無限萬哩遊」新會員的專案。凡現場加入者，除可獲得歡迎哩程外，還可獲得一份專屬贈品。此外長榮航空也宣布自2025年10月3日起，正式開航台北與美國達拉斯／沃斯堡（Dallas/Fort Worth）之間的直飛航線，這條新航線的開通，將進一步強化長榮航空在美洲的航網布局，為亞美往返旅客提供更便捷的飛行選擇。

現場也獨家提供台灣風味的鹽酥雞，更增添台灣風情。（記者江碩涵╱攝影）
現場也獨家提供台灣風味的鹽酥雞，更增添台灣風情。（記者江碩涵╱攝影）
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan）第一次參加巨人隊開球的活動。（...
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan）第一次參加巨人隊開球的活動。（記者江碩涵╱攝影）
為了回饋現場球迷，長榮航空於球場設置兩處攤位，推出現場加入「無限萬哩遊」新會員的...
為了回饋現場球迷，長榮航空於球場設置兩處攤位，推出現場加入「無限萬哩遊」新會員的專案。（記者江碩涵╱攝影）
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan，中）與長榮航空合作已近20年，...
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan，中）與長榮航空合作已近20年，雙方關係深厚，長榮航空舊金山總主任吳駿杰（左）與駐舊金山台北經文處長賴銘琪合影。（記者江碩涵／攝影）
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣...
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣社群的重要年度盛會。（記者江碩涵╱攝影）
交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處、長榮航空與舊金山巨人隊球團舉行第二屆「...
交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處、長榮航空與舊金山巨人隊球團舉行第二屆「台灣日」（Taiwan Day），5月1日在甲骨文球場（Oracle Park）登場。（記者江碩涵╱攝影）
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣...
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣社群的重要年度盛會。（記者江碩涵／攝影）
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣...
2025年台灣日活動吸引逾350位民眾買票入場並為台灣活動加油，是矽谷及灣區台灣社群的重要年度盛會。（記者江碩涵／攝影）
這次台灣日Jolly Dancer舞團帶來具台灣客家文化特色的舞蹈表演。（記者江...
這次台灣日Jolly Dancer舞團帶來具台灣客家文化特色的舞蹈表演。（記者江碩涵╱攝影）
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan）第一次參加巨人隊開球的活動。（...
台灣高爾夫球奧運銅牌名將潘政琮（C.T. Pan）第一次參加巨人隊開球的活動。（記者江碩涵╱攝影）

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