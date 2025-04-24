2025世界日報母親節園遊會 美食廚藝巡迴講座開跑

母親節即將到來，世界日報舊金山社5月4日上午10時在金山灣區僑教中心舉行母親節活動，除親子輕食便當料理大賽、主廚示範料理外，還有一整天的園遊會。（世界日報提供）

母親節 即將到來，世界日報 舊金山社5月4日上午10時在金山灣區 僑教中心舉行母親節活動，除親子輕食便當料理大賽、主廚示範料理外，還有一整天的園遊會，知名美食、教育、理財攤商都到場。5月5日也將由金山灣區媽媽教室舉行「輝黃美食、夜市飄香」的台灣美食廚藝巡迴講座，一連串活動炒熱母親節氣氛。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，母親節園遊會是世界日報在灣區與僑胞共度美好時光的傳統，希望藉由實體園遊會，與灣區讀者、僑胞建立起更緊密的關係，並發揚台灣傳統美食、文化與表演，現場另有來自台灣的美食國際巡迴主廚表演拿手絕活，也能讓僑胞嚐到大廚的美食好滋味。

世界日報的母親節活動現場有十多家精彩攤位，包含美食、教育、理財與社區服務，美食攤商有段純貞牛肉麵、阿美廚房，教育攤商則有成真學院、Exploring Music，理財攤商則有紐約人壽、Mass Mutual等，社區服務與特色攤位則有杉釦富、法鼓山、國際醫藥大學、美國華裔精神健康聯盟、愛僑卡。

5月4日當天上午有親子輕食便當料理大賽，由家長與孩子攜手合作，製作健康又美味的輕食便當，透過食物訴說親子故事，料理大賽結束後台灣主廚將現場示範料理。下午節目則包含歌唱舞蹈表演、脫口秀、武術、古箏、還有樂團表演。

另外金山灣區媽媽教室今年舉辦「2025年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」主題是「輝黃美食、夜市飄香」。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，此主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳返台時吃過的夜市美食而尋找出台灣小吃，由來自台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科的教師連愛卿帶領大家一一解析每道小吃自製的精髓。

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉、藥膳麻油雞麵線、蚵仔煎、筒仔米糕、三杯豬血糕、雞卷、鹿港芋丸及燒麻糬，講座時間長達四小時。活動時間是5月5日上午10時至下午2時30分，地點在聖塔克拉拉市的狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara,95050）。