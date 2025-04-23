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金山結核病飆升 中國華裔佔40% 衛生局呼籲主動檢測可痊愈

記者王子涵╱舊金山即時報導
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根據2024年公共衛生局統計的數據，舊金山40%的結核病病例來自出生於中國的人士，且近半數在入院治療期間死亡，其發病率與死亡率遠超其他族裔、以及加州與全美的平均水平。(記者王子涵╱攝影）
根據2024年公共衛生局統計的數據，舊金山40%的結核病病例來自出生於中國的人士，且近半數在入院治療期間死亡，其發病率與死亡率遠超其他族裔、以及加州與全美的平均水平。(記者王子涵╱攝影）

結核病（Tuberculosis，縮寫TB）發病率自2020年以來，在舊金山地區連年攀升，其中來自中國的華裔患者更是居多，舊金山華埠的患者密度為全市最高。為呼籲社區提高警覺，並積極接受檢測與治療，公共衛生局23日上午召開華語圓桌記者會。

記者會由公共事務副主任林偉浩（Victor Lim）主持，並邀請包括公共衛生局結核病科科長高秀蘭醫師（Susannah Graves）、結核病預防與控制計畫及診所醫學主任雷寶春（Dr. Janice Louie）、舊金山總醫院結核病診所註冊護士黃凱怡（Michelle Kai Yi Huang），以及94歲華裔結核病康復者周國輝（David Chow）、與其子周世洪（Steven Chow）共同出席。

雷寶春指出，結核病在華人社區尤為顯著。根據2024年公共衛生局統計的數據，舊金山40%的結核病病例來自出生於中國的人士，且近半數在入院治療期間死亡，其發病率與死亡率遠超其他族裔、以及加州與全美的平均水平。

她強調，舊金山結核病患者中約一半為65歲以上的長者，與年齡及免疫力下降密切相關。

「結核病分為兩種，即活動性結核病與潛伏性結核病，兩者各不同。」雷寶春指出，「活動性結核病可致命，潛伏性結核病可在人體長期處於休眠狀態而無症狀，患者可能不知道自己是帶菌者。」

雷寶春表示，許多患者是在多年以前於原居地感染潛伏性結核病，移民來美後隨著年齡增長、或患上糖尿病等慢性病，導致免疫力降低，病菌「甦醒」，進而引發活性結核病。

根據衛生局提供的資料，結核病的症狀包括：發燒、發冷、疲倦、體重減輕、無食欲、咳嗽超過三周、胸部疼痛、咳血或咳痰。

衛生局官員重申，結核病能被完全治愈。「只要及早發現並接受全程治療，結核病是百分之百可治癒的。」雷寶春強調，「特別是潛伏性結核病，雖然沒有症狀，但經血液檢測可早期發現，提前用藥可以阻止其發展成傳染性疾病。」

報告中還指出，結核病患者最常見的醫療風險因素為吸煙 (41%)、糖尿病 (21%)、免疫力低下 (13%)等。

高秀蘭補充，結核病的潛伏期可長達數十年，即使在美生活多年仍可能發病。「有些患者回中國或其他高風險地區探親，旅遊超過一個月即構成再感染風險，因此應定期檢測。」她說。

她提醒到，預防結核病的BCG疫苗（卡介苗）只能在兒童早期提供有限保護，成年後仍可能感染。

黃凱怡護士有著豐富的照料結核病病人的經驗。她表示，在華人患者群體中，長期用藥的依從性差是阻礙病人成功治愈的最大問題之一。在標準的治療方案中，每天按時服藥要至少六個月。「很多病人難以堅持，尤其是一些病人在短期治療後，症狀消失，自己決定提前結束治療，結果可能導致治療失敗。」

她強調，部分華人群體缺乏對結核病正確的認識和信心。「由於結核病早期沒有特殊的症狀表現，或者僅有輕微的症狀如疲勞、輕微的咳嗽等，病人往往會質疑結核的診斷結果，並認為治療方案是毫無意義的。」

林偉浩表示，華人是結核病的高危發病人群，社區要提高對結核病的認知，積極主動進行早期篩查。目前公共衛生局結核病科，以及舊金山總醫院等醫療機構，都有會講粵語、國語的專業醫師，以幫助患病長者的康復過程中感到放心與被照顧。

根據2024年公共衛生局統計的數據，舊金山40%的結核病病例來自出生於中國的人士...
根據2024年公共衛生局統計的數據，舊金山40%的結核病病例來自出生於中國的人士，且近半數在入院治療期間死亡，其發病率與死亡率遠超其他族裔、以及加州與全美的平均水平。（取自衛生局報告）
公共事務副主任林偉浩（左），結核病預防與控制計畫及診所醫學主任雷惠珍醫師（右）呼...
公共事務副主任林偉浩（左），結核病預防與控制計畫及診所醫學主任雷惠珍醫師（右）呼籲社區提高警覺，並積極接受檢測與治療。(記者王子涵╱攝影）

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