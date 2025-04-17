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上任百天 市長羅偉以「勤政」扭轉金山頹勢

記者王子涵╱舊金山即時報導
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市長羅偉發表「百日進度報告」，公佈城市在治安、經濟、住房、市政等多方面取得的進展。（市長辦公室提供）
市長羅偉發表「百日進度報告」，公佈城市在治安、經濟、住房、市政等多方面取得的進展。（市長辦公室提供）

曾被譽為「舊金山政治新人」的羅偉（Daniel Lurie），在周五迎來上任的第一百天。17日上午，他在市政廳對面的市立音樂學院發表「執政百日進度報告」，公布城市在治安、經濟、住房、市政等多方面取得的進展。

羅偉說：「對於我們正在建立的一切，我感到尤為驕傲，但並不會自滿。今天並不是勝利遊行，而是進度報告。」

羅偉表示，18日是他上任的百日，也正好是1906年大地震的119周年。「這提醒我們，即使在最艱難的時刻，只要齊心協力，就能浴火重生。」羅偉說。

據市長辦公室提供的資料，自羅偉上任後，舊金山市整體犯罪率降至23年來最低，與去年同期相比，財產犯罪下降35%，暴力犯罪下降15%，破窗盜竊案件下降41%。農曆新年遊行周末，整體犯罪率下降31%，為史上最安全紀錄。

面對無家可歸與毒品危機，羅偉強調要「打破循環」。羅偉表示，舊金山街頭帳篷數量為自2019年開始統計以來最低。其中，米慎區減少92%、SoMa減少67%、田德隆區減少65%。六街行動小組在六周內與近1萬7000人互動，安排275人進入庇護所，並引導1119人接受醫療或心理健康服務。

羅偉說：「五年以來，人們第一次覺得舊金山正朝著正確的方向前進。」

羅偉在演講中提及，市議會以10比1壓倒性通過「芬太尼緊急狀態法案」，以終止藥物成癮者在無治療諮詢情況下領取免費的藥具、部署警局流動指揮中心、推出為期18個月、預算1100萬元的家庭無家可歸預防計畫等。

市中心經濟復甦在新一屆市府的領導下，也逐漸加速。羅偉表示，NBA全明星周末為灣區創造3.5億美元經濟效益；摩根大通健康醫療峰會帶來近1億元效益，並確認2026年再次回歸舊金山；馬士孔尼會展中心參展人數較去年增加53%，創造1.74億元效益；全市酒店入住率上升至60.6%，平均房價上升2.8%，282.49元；Muni乘客恢復至疫情前的75%；Databricks宣布未來三年投資舊金山10億元；OpenAI租用超過100萬平方呎辦公室等。

羅偉說：「連查爾斯•巴克利（Charles Berkeley）都認可舊金山了。這不僅是一個經濟數字的回升，更是信心的回歸。」

巴克利之前曾多次批評舊金山。

羅偉在住房問題上表示：「我們不能再封鎖住房，而是必須大規模興建。這不只是為了符合州府的規定，而是為了讓這座城市擁有更多工作者、藝術家、夢想家與家庭。」

「教師不應等待七年才住得起房，小商家不該為裝個招牌跑十幾個政府部門。」羅偉說。

羅偉上任後積極實行「勤政」，進行了1470場市政會議與活動，簽發103份榮譽證書與公告，Instagram追蹤人數更在百日內成長兩倍至5.1萬人。

他創新性改革市長辦公室架構，任命四位全新主管，代替過往單一幕僚長制度，並實施招聘與合約凍結，穩定預算赤字。

「我們不能只靠砍預算來脫困，而是要學會『用更少做更多』」羅偉說。「這需要改變一種根深蒂固的政治文化。」

羅偉最後說：「我熱愛市長這份工作，這句話我說了很多次，現在依然實用。我對這座城市期望很高，但推動我的是，我知道每一位市民的期望也很高。那些為這個城市貢獻一生的人們、那些在公立學校就讀的家庭、那些為社區注入活力的企業、那些希望在街道上重拾安全感的長者們，都讓我燃起了熊熊的斗志。」

據市長辦公室資料，自羅偉上任後，舊金山市整體犯罪率降至23年來最低。農曆新年遊行...
據市長辦公室資料，自羅偉上任後，舊金山市整體犯罪率降至23年來最低。農曆新年遊行周末，整體犯罪率下降31%，為史上最安全紀錄。(本報檔案照)
市長羅偉發表「百日進度報告」，公佈城市在治安、經濟、住房、市政等多方面取得的進展...
市長羅偉發表「百日進度報告」，公佈城市在治安、經濟、住房、市政等多方面取得的進展。（市長辦公室提供）

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