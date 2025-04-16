我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想通話談判？北京開談判條件：先做到這3件事

走線客來紐約兩年 娶妻生子月薪最高逾1萬元

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規劃推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容。 （受訪者提供）
儘管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規劃推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容。 （受訪者提供）

在舊金山創業熱土上，企業家麥曉彤（Eleanor Mak）為解決兒童玩具市場中亞裔代表性缺失的問題，創立了Jilly Bing娃娃品牌。這款以她女兒Jillian命名的14吋娃娃，擁有逼真的亞裔美國人面容，配件則展現濃厚亞洲文化，如印有蛋撻圖案的廚師帽與圍裙。自2023年夏季推出後旋即熱銷，並成功打入梅西百貨與亞馬遜等大型通路。

麥曉彤表示，她希望設計一款能讓亞裔兒童產生共鳴、並引以為傲的娃娃，藉由親切故事與文化符號，培養下一代對自身身份的自信。然而，近期的關稅調整與政策轉向，為這樣的新創品牌帶來了前所未有的壓力。

她透露，今年初尚未正式宣布加徵關稅前，廣東東莞的合作生產商便已倒閉。幸運的是，她及時拿到最後一批貨物，避開了新一輪關稅衝擊。

麥曉彤回憶，創業初期曾希望將生產設於美國本土，但無奈遍尋不著玩具代工廠。最終，她在西班牙、中國與越南三地找到選項，卻因西班牙製造成本動輒高達每隻100至150美元而作罷。相較之下，中國廣東的生產技術成熟、價格合理，成為最可行的選擇。

工廠關閉後，她轉向中國偏遠地區另覓供應商，雖然報價更具吸引力，但在新關稅下仍難以負擔，「這樣的環境下根本無法下單，對我們這類小企業來說非常艱難。」

除供應鏈外，社會氛圍的變化也帶來挑戰。隨著多元、平等與包容（DEI）政策的倒退，外界質疑強調族裔文化產品的市場前景。

然而，麥曉彤堅信Jilly Bing的核心價值與受眾依然穩固。「喜歡娃娃的小女孩不會在乎政治環境，她們只會因為認同和喜歡而選擇。」她補充，梅西百貨與亞馬遜始終大力支持，亞馬遜甚至為品牌設立「女性歷史月」專頁，肯定其文化意義。

儘管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規劃推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容。然而她也坦言，每項新產品都需重新尋找代工廠，在目前不穩定的供應鏈與貿易環境中，對小規模創業者而言無異於另一場硬仗。

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的面臨供應鏈新挑戰。（受訪者提供...
關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的面臨供應鏈新挑戰。（受訪者提供）

關稅 梅西百貨 亞裔

上一則

Cupertino金麥食品公司 為慶成立灣區40周年推出招牌便當$9.99 大酬賓 周一、三、四 驚喜連連

下一則

灣區民眾退稅金額全加州最高　馬連縣居冠

延伸閱讀

川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車

川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車
中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%
習近平：中國願與東協國家團結抵制濫徵關稅

習近平：中國願與東協國家團結抵制濫徵關稅
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普