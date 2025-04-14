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關稅風暴襲灣區 民生百態各不同

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
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關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

近期關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。從科技業退休人士、中餐館經營者，到精打細算的消費者，各自面對著不同的壓力與挑戰。

在某大型科技公司任職近30年的連女士，2月因公司重組而提前退休，緊接著3月股市劇烈下挫。連女士表示，由於丈夫仍在另一家科技巨頭任職，暫時不必動用401(k)退休帳戶。此外，她一直緊跟股神巴菲特的投資策略，在市場崩盤前已及時撤資，因此未受太大損失。不過，她坦言，若是剛好退休且需即時提取退休資金維持生計，經濟壓力恐怕就會加劇。

連女士指出，先生持有的公司股票受近期股市震盪影響，嚴重虧損。她認為，這時候最重要的是堅守長線投資原則。但若精神壓力過大，也不必固守成規，「最差的情況就是再找份工作。」

另一位經營中餐館的艾女士則表示，關稅動盪導致供應商提前漲價預警，餐館也提前囤積部分貨物。但她指出，與一般認知不同，中餐館主要食材如蔬果肉類多採購自本地，米和醬油等亦多由加州本地或美國境內工廠供應，因此受中國關稅影響較小。真正受到影響的是來自加拿大、墨西哥的生鮮食材及白糖，整體預估進貨成本約增加20%。艾女士考慮過提價，但由於灣區餐飲競爭激烈，貿然漲價恐將導致客源流失，目前只能忍痛堅持。

正為孩子生日派對準備的汪太太，則趕在第二波關稅上漲前，在廉價電商平台Temu上下單，以善用此前800美元以下小件商品免關稅的優惠政策。過去，這些平台的海外貨品甚至比亞馬遜等美國平台便宜許多。但川普總統近期已簽署行政令終止該豁免條款，且持續提高中國商品的關稅稅率，讓汪太太憂心忡忡。她現在只能期望貨物在新關稅條例5月2日生效前入境，否則原本的省錢策略可能適得其反，成為額外的負擔。

關稅 退休 中餐館

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