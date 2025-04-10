北加州中國大專校友會聯合會拜會世界日報 ，右起分別是財務長吳國廷、副會長霍慶來、會長奚藻勳、世界日報舊金山社總經理李銘濱、秘書長魏鈴、前會長方治欽。（受訪者提供）

第42屆北加州 中國大專校聯會會長奚藻蘍及團隊成員日前拜會世界日報 舊金山社總經理李銘濱，共商合作校友招募及如何進一步擴大雙方對校友的影響力。拜會行程中，校聯會核心團隊與世界日報進行愉快的交流，李銘濱與校聯會秘書長魏玲同屬世新大學校友，相談甚歡。

世界日報作為灣區 重要華文媒體之一，長期以來詳盡地報導各項僑社活動，為社區民眾提供即時而豐富的資訊，逐漸成為舊金山灣區生活和知識的重要導覽視窗，對校聯會的活動報導都相當精彩，拜訪團隊成員表達由衷的感謝之意。

此次拜會活動的重點之一，是深入探討雙方如何來攜手合作，共同推展招募更多在北加州工作或生活的台灣各大專院校校友，並進一步加入校聯會的大家庭。

李銘濱對此構想表示高度認同與支持，並承諾世界日報將充分發揮其媒體的影響力，為校聯會的各項活動提供詳盡及頻繁的新聞報導服務和各種方式的媒體協助，幫助校聯會擴大在灣區的名聲，吸引更多校友「回娘家」。

奚藻勳表示，透過與世界日報的媒體合作，一定能更有效地聯繫到散落在灣區各地的校友，讓他們重新找回母校的聯繫之鑰匙，再度融入到校聯會的溫馨氛圍中。

目前校聯會已規畫5月3日在佛利蒙Don Edward's公園的年度春遊活動、6月21日佛斯特市的年度仲夏舞會和8月30日至9月1日的勞工節親子遊。

李銘濱表示，瀏覽完團隊所帶來的校聯會年刊，綜觀過去一年所舉辦的各項活動都十分豐富，考慮了不同年齡層的校友，以及各項不同性質的活動，覆蓋面相當廣泛，令各階層的校友們都有參與的機會，而且一年的活動超過 10項以上，他本人也盡可能地參與這些有意義的活動，帶動媒體人更加融入社區活動，與當地的民眾打成一片，更加貼近新聞報導的親民與真實性。

校聯會也廣邀灣區校友們加入行列，共同在灣區延續校園情誼，攜手創造更加美好的未來。歡迎校友們來函至 [email protected]郵箱，北加州中國大專院校校友會聯合會是凝聚灣區各大學校友的重要平台，致力於促進校友之間的聯繫，服務社區，並推動文化交流。聯絡方式：JAACUC 官方網站:https://www.jaacuc.org/。