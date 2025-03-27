我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使

南加華人富區住宅粉筆標記 疑似竊賊踩點暗號

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

著名日用品公司漢高（Henkel）北美公司日前宣布，因部分產品可能遭受克雷伯氏氧化桿菌（Klebsiella oxytoca）污染，決定召回1068瓶Tec Italy Shampoo Totale洗髮精。該細菌可能導致眼部、鼻部及皮膚感染，對免疫力較弱的人群可能引發更嚴重的健康問題。

Henkel在聲明中表示，涉事洗髮精已經通過分銷商在加州和紐約銷售，也在零售端直接對顧客銷售。是1升裝綠色塑料瓶包裝，瓶身側面有1G27542266的批號，條形代碼為7501438375850。

根據聯邦食品藥物管理局（FDA）發布的公告，目前尚未有消費者因使用該產品而受害的報告，但出於安全考量，Henkel決定主動召回受影響批次的產品。

根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC），克雷伯氏氧化桿菌屬於「機會性感染病原體」，主要影響免疫力低下或需要接受重症護理的患者。該細菌可能透過皮膚接觸或進入呼吸道，導致感染。

漢高表示，此次召回源於公司內部的微生物檢測，發現部分產品瓶內含有該細菌，因而立即啟動召回程序，以確保消費者安全。建議消費者如若購買了受影響的洗髮精，應立即停止使用，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。如有疑問，可透過電子郵件聯繫Tec Italy客戶服務部門（[email protected]）。

截止發稿時，記者登錄Tec Italy品牌美國直銷網站，Tec Italy Shampoo Totale洗髮精的頁面已經打不開，但其他同一品牌產品仍正常銷售。大興零售商沃爾瑪（Walmart)的網站上，這款洗髮精則仍在銷售。

漢高是一家全球領先的化工及消費品企業，總部位於德國杜塞道夫，成立於1876年。公司業務涵蓋工業與消費品領域，在全球擁有超過120個國家的市場，旗下品牌包括Schwarzkopf（施華蔻）、Persil（碧浪）、Loctite（樂泰）等。

免疫力 加州 沃爾瑪

上一則

法官令VTA員工返崗位 結束罷工 新合約仍未達協議

延伸閱讀

餐廳重設戶外餐區 紐約華埠小商家因2原因對生意仍信心不足

餐廳重設戶外餐區 紐約華埠小商家因2原因對生意仍信心不足
斯靜格強調務實經驗 稱「我可以贏」

斯靜格強調務實經驗 稱「我可以贏」
新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高
加州H-1B簽證持有者 80%在灣區

加州H-1B簽證持有者 80%在灣區
涉工資盜竊 Uber和Lyft恐賠數十億

涉工資盜竊 Uber和Lyft恐賠數十億

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」