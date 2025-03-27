漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

著名日用品公司漢高（Henkel）北美公司日前宣布，因部分產品可能遭受克雷伯氏氧化桿菌（Klebsiella oxytoca）污染，決定召回1068瓶Tec Italy Shampoo Totale洗髮精。該細菌可能導致眼部、鼻部及皮膚感染，對免疫力 較弱的人群可能引發更嚴重的健康問題。

Henkel在聲明中表示，涉事洗髮精已經通過分銷商在加州 和紐約銷售，也在零售端直接對顧客銷售。是1升裝綠色塑料瓶包裝，瓶身側面有1G27542266的批號，條形代碼為7501438375850。

根據聯邦食品藥物管理局（FDA）發布的公告，目前尚未有消費者因使用該產品而受害的報告，但出於安全考量，Henkel決定主動召回受影響批次的產品。

根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC），克雷伯氏氧化桿菌屬於「機會性感染病原體」，主要影響免疫力低下或需要接受重症護理的患者。該細菌可能透過皮膚接觸或進入呼吸道，導致感染。

漢高表示，此次召回源於公司內部的微生物檢測，發現部分產品瓶內含有該細菌，因而立即啟動召回程序，以確保消費者安全。建議消費者如若購買了受影響的洗髮精，應立即停止使用，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。如有疑問，可透過電子郵件聯繫Tec Italy客戶服務部門（[email protected]）。

截止發稿時，記者登錄Tec Italy品牌美國直銷網站，Tec Italy Shampoo Totale洗髮精的頁面已經打不開，但其他同一品牌產品仍正常銷售。大興零售商沃爾瑪 （Walmart)的網站上，這款洗髮精則仍在銷售。

漢高是一家全球領先的化工及消費品企業，總部位於德國杜塞道夫，成立於1876年。公司業務涵蓋工業與消費品領域，在全球擁有超過120個國家的市場，旗下品牌包括Schwarzkopf（施華蔻）、Persil（碧浪）、Loctite（樂泰）等。