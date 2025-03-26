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矽谷VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位

矽谷VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位

記者徐蓓蓓/聖荷西訊
VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位。 （VTA提供）
VTA罷工落幕 法院下令員工重返崗位。 （VTA提供）

據「信使報」報導，聖塔克拉拉縣法官於周三（26日）下令，要求正在罷工的聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）員工立即返回工作崗位，結束持續三周的罷工。然而，關於新合約的談判仍未達成最終解決方案。

因VTA向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，法院於3月26日下午就罷工的合法性等問題進行聽證。會後，法官西吉亞（Daniel T. Nishigaya）裁定，VTA 提出的禁令請求已達到初步證明標準，因此對罷工下達禁令，但並未對案件中的具體爭議做出最終裁決。

「我知道雙方都希望能為公眾服務，我感謝雙方的努力，」西吉亞法官表示。

美國交通工人聯合會（ATU）第265分會會長辛格（Raj Singh）在聽證會後表示，目前尚不清楚工人何時需返回工作崗位。

「我們認為司法系統與法院辜負了我們的期望，」辛格說，「今天，工人們輸了。」

VTA發言人羅斯（Stacey Hendler Ross）表示，將很快會確定何時恢復運營。

「數萬名民眾因罷工受影響，我們對裁決表示感激，」羅斯說，「希望工會能夠重返談判桌，以達成新合約。」

自3月10日，ATU第265分會工人罷工，因VTA與工會在仲裁條款與加薪幅度上無共識，導致依賴公共運輸的乘客受影響。VTA於罷工首日提起訴訟，稱工會違反「禁止罷工」條款，要求法院頒布禁令。工會則主張合約已到期，該條款不再適用。

西吉亞法官上周曾駁回VTA的臨時限制令請求，但後來決定進一步審理案件。

工會律師班傑明·倫奇（Benjamin Lunch）辯稱，合約已到期，VTA已承認此事，因此「禁止罷工」條款不應延續。他強調，根據勞工法，部分條款如薪資可延續，但「禁止罷工」條款並不適用。

VTA律師馬爾多納多（Jenica Maldonado）則主張，工會需書面通知終止合約，否則舊合約仍有效。她表示，VTA是以「違約」為由提告，而非單純的勞資糾紛，因此法院擁有管轄權。

倫奇則反駁稱，根據加州法律，只有州長可對公共交通罷工頒布禁令或冷卻期，法院無權干預。

此外，關於罷工是否造成「不可挽回的損害」，倫奇認為VTA的說法誇大。然而，馬爾多納多則強調，罷工已導致乘客陷入困境。

工會與VTA於周二恢復調解談判，此前工會否決VTA的新合約提案。

VTA提案提供三年內11%加薪，但刪除了「不會報復罷工員工」的諒解備忘錄，並修改出勤與加班政策。

辛格表示，工會拒絕提案的主要原因即這些額外條款。

目前，雙方仍需進一步談判，以達成新的勞資協議。然而，在法院禁令生效後，工會成員將被迫重返工作崗位，即使訴求尚未獲得滿足。

罷工 加州

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