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洛杉磯避難所動物乘坐緊急航班到達灣區

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
一批來自洛杉磯避難所的動物在慈善機構Greater Good Charities的幫助下順利抵達舊金山灣區。 (Michael O'Connell╱Patch)
一批來自洛杉磯避難所的動物在慈善機構Greater Good Charities的幫助下順利抵達舊金山灣區。 (Michael O'Connell╱Patch)

日前一批來自洛杉磯避難所的動物在慈善機構Greater Good Charities的幫助下，順利抵達舊金山灣區。其中包括紅木城和巴洛阿圖市。

半島非營利動物避難所Pets in Need經理蘇亞雷斯（Michelle Suarez)表示：「任何人在經歷急難或悲劇的時候，都很難同時照顧好動物和人。能給予痛苦中的人或動物的任何幫助，都是超級重要和寶貴的。」

Greater Good Charities是一家全球性非營利機構，已經幫助48隻動物乘坐緊急航班找到新家，同時還在支援大洛杉磯地區不堪重負的動物避難所。

本次抵達灣區的動物不是從火災中逃生的，而是已經在南加避難所中等待領養的。緊急航班的目的在於將這些動物運送出災區後，當地避難所可以騰出空間收容更多來自受到火災影響的避難所的動物。也可以幫助靠近野火現場的避難所收容失去家園的動物。

Greater Good Charities的動物運輸主任寇爾波（Jeremy Colborn)表示，航班從南加運輸了46隻狗和2隻貓。

包括Pets In Need, East Bay SPCA、Humane Society of Sonoma County 以及 Marin Humane在內的四家灣區動物避難所接受了這些動物。

航班從El Cajon的Gillespie Field 機場起飛，第一站先到達Hayward Executive機場的APP Jet中心。接受動物的避難所，小心將動物轉移到自己的小貨車裡，帶回避難所。在那裡，動物會接受評估看是否需要後續醫療，再開放領養。

巴洛阿圖的Pets in Need接受了46隻動物中3歲的西伯利亞哈士奇Nolan，和2歲的牧羊犬和哈士奇混血的Skyla。紅木城接受了只有8周大的西伯利亞哈士奇Torro。

Nolan現在生活在寄養家庭中，Torro絕育後被送到巴洛阿圖的避難所。兩隻狗狗現在都可以認養。

Pets in Need的醫療和行為服務主任柏德薩（Laura Birdsall)表示，照護一隻動物10到14天，平均要花費大約700到800元。她說，除了捐贈之外，社區成員也可以通過認養或短期領養動物來幫助洛杉磯地區。

柏德薩說：「這些動物都承受了巨大的壓力。無論是認養家庭還是領養家庭都可以讓他們獲得休整。」

灣區 洛杉磯 南加

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