矽谷初次購房者面臨各種挑戰

興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 以科技創新和高速發展的初創企業聞名，但同時也是美國最具挑戰性的房地產 市場之一。對於首次購房者而言，在這片高房價 地區實現置業夢想變得越來越困難。天價的房價、有限的房源以及激烈的競爭讓許多人感到無力招架。

即使是最普通的單戶住宅，售價也通常高達數百萬美元。對於首次購房者來說，這意味著籌集巨額首付款並獲得貸款的壓力幾乎無法承受。

「我已經儲蓄了好幾年，但房價漲得太快，就像在追一個永遠追不到的目標，」28歲的軟體工程師林莎拉（Sara Lin)表示。儘管她的年薪已經超過六位數，但她仍無法與現金買家或資金雄厚的競爭者相抗衡。

矽谷的房源嚴重短缺，這是由於土地使用限制、新建住房不足，以及許多屋主不願出售房產等多重因素造成的。房源的稀缺進一步引發了激烈的競價戰，使得房價不斷攀升，首次購房者的處境更加艱難。

「競爭非常激烈，」聖荷西的房地產經紀人李清表示。「每一處房產幾乎都會收到多個報價，且通常遠高於掛牌價。買家甚至經常放棄檢查條款等保護措施，只為了能夠競拍成功。」

但放棄檢查條款，往往又會引發新的糾紛，尤其對於購房經驗不足的初次購房者而言。據房地產業內人士分享，近期就有放棄檢查條款購房後，發現房屋地基有問題，而和房東和經紀法庭見的案例。

矽谷高昂的生活成本讓購房難上加難。除了房價外，本地居民還需應對昂貴的育兒、食品和交通支出。這些費用讓人們難以儲蓄足夠的首付款，更遑論每月的房貸支付。

儘管矽谷的科技行業為經濟注入活力，但它也加劇了住房危機。高薪科技工作者推動了住房需求，但也拉大了財富差距，使得非科技行業的工作者在房產競爭中無力與之匹敵。

來自庫比蒂諾的小學教師李凱倫（Karen Lee)表示，自己有10多年豐富的教學經驗，收入剛好可以達到6位數，相比美國其他地區甚至加州其他地區的教師收入已經非常好。但是即便加上同為教師的先生的收入，要想在自己工作的矽谷核心城市購房，壓力依然非常大。

對於許多首次購房者來說，這不僅是一場財務上的挑戰，也是一場心理上的煎熬。林莎拉表示：「一次次去競標那些看起來非常合適房子，結果碰到動輒願意加價幾十萬的對手，真的是心力交瘁。你甚至會懷疑這一切是否值得堅持。」

政策制定者與倡導組織提出了多項措施來應對矽谷的住房挑戰，包括鼓勵高密度住房的土地使用改革、為首次購房者提供補貼，以及推動建設更多經濟適用房。然而，進展依然緩慢，社區反對聲和官僚障礙使得改革舉步維艱。

儘管面臨重重困難，人們仍然抱有希望。一些購房者透過與家人合資或嘗試共同購房的方式來尋找機會。另一些人則將目光轉向矽谷外更負擔得起的地區，但這通常意味著更長的通勤時間和較少的城市便利設施。