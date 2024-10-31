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萬聖節出動討糖 名人街湧人潮 兩日限定鬼屋最吸睛

記者孫愛薇╱巴洛阿圖即時報導
「The Boo Crew on Church Drive」鬼屋連教堂前的彩繪玻璃都改成動物骷顱頭，細節令人驚艷。（廖嘉怡提供）
「The Boo Crew on Church Drive」鬼屋連教堂前的彩繪玻璃都改成動物骷顱頭，細節令人驚艷。（廖嘉怡提供）

10月31日萬聖節灣區十月最熱鬧的盛事，家長牽著孩童家家戶戶敲門討糖。有心的屋主則重金布置萬聖節鬼屋或裝飾。巴洛阿圖的名人街在當晚湧現人潮，「梅姨」家原訂下午4時開始發送娃娃，有台裔家庭下午1時就抵達排隊。位在聖荷西的一間民宅從8月開始改裝，推出西部小鎮主題鬼屋，僅有萬聖節與11月1日兩天提供入場參觀，吸引眾多人潮排隊。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）獲得提前參觀到位在聖荷西的「The Boo Crew on Church Drive」民宅鬼屋。屋主從8月就開始建造萬聖節的主題鬼屋，從鬼屋的木工結構開始打造，仿古的磚石牆面一點都不含糊，為了避免破壞民眾參觀時的驚喜，更不願提前曝光鬼屋裡的內容。

「The Boo Crew on Church Drive」今年以美國西部拓荒小鎮「Haunted Ted House Church」為主題，地點位在聖荷西Marks Ave與Church Dr交叉口附近。

廖嘉怡分享，鬼屋內有蒸汽火車、馬廄、教堂、酒吧與郵局，就像是美國西部牛仔的破舊小鎮，耗費歷時三個月鬼屋僅僅開放萬聖節當天與11月1日兩天入場，下午4時半到6時適合只想走走參觀的民眾，時段內無鬼演員出沒，想要鍛練膽量的則可以選擇下午6時半到10時半的「驚嚇時段」，隨時都可能在鬼屋中被嚇到。

萬聖節最熱鬧的巴洛阿圖名人街，其中前雅虎執行長Marissa Ann Mayer，常被灣區華裔居民暱稱為「梅姨」，今年萬聖節依舊大手筆贈送小孩人手一隻娃娃，由於往年排隊人龍相當多，甚至有家庭排上四個小時只為讓小孩身處娃娃屋，感受選玩偶的驚喜。

今年提早到現場排隊的人潮，最早甚至從2時就開始排，不少民眾表示，今年排隊人潮更多，預計要等候更久。梅姨家內的娃娃陳列增加了許多蟒蛇的玩偶，一人皆可以挑選一隻娃娃外，還有一整盒的糖果可以挑選，

不僅巴洛阿圖有梅姨家發玩偶，位在聖塔克拉拉市在Atherton Dr與Kellogg Way交叉口附近的民宅，則發起800個章魚小玩偶，可愛的模樣吸引家庭攜帶孩童來排隊領取，民宅用心地以加勒比海盜船為主題作裝飾，屋主還穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的孩童，引起孩童的驚喜笑聲。

等候挑選娃娃的民眾蜿蜒在人行道。（記者孫愛薇╱攝影）
等候挑選娃娃的民眾蜿蜒在人行道。（記者孫愛薇╱攝影）
除了往年的可愛動物玩偶外，今年還新增各款蟒蛇，還有糖果盒可以拿。（記者孫愛薇╱攝...
除了往年的可愛動物玩偶外，今年還新增各款蟒蛇，還有糖果盒可以拿。（記者孫愛薇╱攝影）
酒吧裡的布置毫不含糊，破敗陳舊的酒瓶與幽暗光線呈現恐怖氣氛。（廖嘉怡提供）
酒吧裡的布置毫不含糊，破敗陳舊的酒瓶與幽暗光線呈現恐怖氣氛。（廖嘉怡提供）
「The Boo Crew on Church Drive」屋主耗費三個月從無到...
「The Boo Crew on Church Drive」屋主耗費三個月從無到有打造出一整組西部老鎮，用心程度令人敬佩。（The Boo Crew on Church Drive官網截圖）
「The Boo Crew on Church Drive」屋主耗費三個月打造西...
「The Boo Crew on Church Drive」屋主耗費三個月打造西部小鎮，連馬廄、教堂、酒吧與郵局都有。（廖嘉怡提供）
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇...
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇╱攝影）

萬聖節 聖荷西 灣區

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以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

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