萬聖節出動討糖 名人街湧人潮 兩日限定鬼屋最吸睛

「The Boo Crew on Church Drive」鬼屋連教堂前的彩繪玻璃都改成動物骷顱頭,細節令人驚艷。(廖嘉怡提供)

10月31日萬聖節 是灣區 十月最熱鬧的盛事,家長牽著孩童家家戶戶敲門討糖。有心的屋主則重金布置萬聖節鬼屋或裝飾。巴洛阿圖的名人街在當晚湧現人潮,「梅姨」家原訂下午4時開始發送娃娃,有台裔家庭下午1時就抵達排隊。位在聖荷西 的一間民宅從8月開始改裝,推出西部小鎮主題鬼屋,僅有萬聖節與11月1日兩天提供入場參觀,吸引眾多人潮排隊。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡(Cherry)獲得提前參觀到位在聖荷西的「The Boo Crew on Church Drive」民宅鬼屋。屋主從8月就開始建造萬聖節的主題鬼屋,從鬼屋的木工結構開始打造,仿古的磚石牆面一點都不含糊,為了避免破壞民眾參觀時的驚喜,更不願提前曝光鬼屋裡的內容。

「The Boo Crew on Church Drive」今年以美國西部拓荒小鎮「Haunted Ted House Church」為主題,地點位在聖荷西Marks Ave與Church Dr交叉口附近。

廖嘉怡分享,鬼屋內有蒸汽火車、馬廄、教堂、酒吧與郵局,就像是美國西部牛仔的破舊小鎮,耗費歷時三個月鬼屋僅僅開放萬聖節當天與11月1日兩天入場,下午4時半到6時適合只想走走參觀的民眾,時段內無鬼演員出沒,想要鍛練膽量的則可以選擇下午6時半到10時半的「驚嚇時段」,隨時都可能在鬼屋中被嚇到。

萬聖節最熱鬧的巴洛阿圖名人街,其中前雅虎執行長Marissa Ann Mayer,常被灣區華裔居民暱稱為「梅姨」,今年萬聖節依舊大手筆贈送小孩人手一隻娃娃,由於往年排隊人龍相當多,甚至有家庭排上四個小時只為讓小孩身處娃娃屋,感受選玩偶的驚喜。

今年提早到現場排隊的人潮,最早甚至從2時就開始排,不少民眾表示,今年排隊人潮更多,預計要等候更久。梅姨家內的娃娃陳列增加了許多蟒蛇的玩偶,一人皆可以挑選一隻娃娃外,還有一整盒的糖果可以挑選,