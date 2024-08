少數裔媒體：AI假資訊恐影響大選 多為俄國主導

專家指出,人工智慧生成的虛假資訊會在今年的全國大選和地方選舉中給少數族裔選民帶來挑戰。(Tara Winstead/Pexels)

隨著人工智慧 (AI )日益普及,少數族裔選民在鑑別真實和捏造新聞之間區別的時候愈加困難。少數族裔媒體日前舉行新聞發布會,邀請數字媒體透明度和政治觀察專家討論,人工智慧生成的虛假資訊在今年全國大選和地方選舉中給少數族裔選民帶來的挑戰。

非營利觀察組織「加州共同事業(California Common Cause)」執行長斯坦恩(Jonathan Stein)表示,隨著11月大選的臨近,網路上的虛假資訊「是一個非常實際的問題,在人工智慧的加乘之下,已經日益在我們的民主政體中顯現。」

他強調,這種威脅並不僅僅是理論上的。人們已經在孟加拉、斯洛伐克、阿根廷、巴基斯坦和印度的大選中看到人工智慧生成的深度偽造和虛假資訊帶來的影響。「美國今年3月的初選之前,在新罕布夏州就出現了模仿拜登 聲音的機器人電話,叫民主黨的選民不要去投票。」

上周,美國司法部阻止了一場涉及近1000個AI生成的社媒機器人假扮美國人,在X平台上宣傳俄國政府的虛假資訊行動。

此外,包括D.C. Weekly、the New York News Daily、the Chicago Chronicle and the Miami Chronicle等在內的AI生成的地方新聞網站背後,都是俄國主導的虛假資訊戰。

雖然問題越來越嚴重,很多社媒平台卻選擇忽視這一問題。Meta把一些事實確認的功能設置為可選項,Twitter停掉了它之前用來鑑別有組織虛假資訊活動的軟體。Youtue、Meta和X都不再標註或是停止刪除聲稱2020年總統大選被竊取的虛假資訊。所有這些平台都解散了很多虛假資訊和公民誠信內容相關的團隊。

華人權益促進會中文數字媒體項目經理牛金霞(Niu Jinxia,音譯)說:「過去12個月,我們在所有主要中文數字媒體上記錄了超過600則虛假資訊。最多的主題就是支持或反對川普,以及攻擊拜登和民主黨政策。」今年AI虛假資訊的出現問題的速度比以往快更多了。

牛金霞表示,對華裔社區最大的挑戰,來自華文媒體常常沒有財力人力來核實資訊。對於移民和英文能力有限的社群尤其如此,他們的AI知識接近於零:「我們已經在華文社媒上看到利用AI來行騙,讓人購買假貨的案例。試想如果應用在誤導選民投票上,會有多危險。」

內容監測平台CrowdTangle的前執行長及聯合創始人斯維曼(Brandon Silverman)指出,有關錯誤資訊最大的誤會,就是認為它很多時候違反了社媒平台的規定。其實,它更多時候落入了「誤導、但並不是技術上不真實的」的灰色地帶。就好像說「月亮是奶酪做的」和說「有人說月亮是奶酪做的之間」的區別。

此外,AI生成或由外國掌控的帳戶「並不意味著它們對一個話題或選舉有可以估量或有意義的影響力。虛假資訊的一個重要目的就是『把水攪渾(flood the zone)』。有這麼多不可靠的內容,人們就不知道該相信誰。」

斯維曼說,在政策層面上他支持大型平台上的數位廣告收入的一部分應被課稅,用於資助地方少數族裔和社區新聞事業。