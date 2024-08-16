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科技業裁員潮 矽谷灣區七月損失3400工作職位

編譯林思牧／即時報導
思科系統(Cisco Systems)今年已兩度宣布裁員 (谷歌地圖)
思科系統(Cisco Systems)今年已兩度宣布裁員 (谷歌地圖)

加州就業發展局EDD於16日發布7月就業報告，灣區九縣失去3400個主要是科技方面的職位。由於加州整體的職位淨增還在繼續，令人對灣區經濟的成長憂心。

聖荷西信使報報導，BMO銀行資本市場部首席經濟學家安德森(Scott Anderson)指出，過去兩年灣區的經濟在掙扎中求生存，每個月的職位成長都不穩定，尤其科技業的裁員持續不停，打擊區域內九個縣份的景氣。

EDD的報告中指出，灣區在7月失去3400個職位，是連續第二個月職位流失。最主要的打擊是在南灣(1300職位流失)和舊金山-聖馬刁都會區(2000職位流失)。東灣職位增加了300個，雖然仍有增加，但也可以看出阿拉米達縣-康曲柯士達縣的就業發展已在趨緩。

位於巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心(Center for Continuing Study of the California Economy)總監李維(Steve Levy)指出，科技公司的裁員，仍然是灣區就業的強大負面因素。

莫里斯律師事務所(Duane Morris)的伯尼克(Michael Bernick)過去是EDD的總監，他指出，2022-2023的科技業大裁員是預期會發生的，因為疫情引起的隔離與遠距工作，讓通訊儀器的銷量大增，科技業加聘員工應付顧客對產品與服務的需求，等到疫情舒緩，科技業裁去不需要的人手。但目前這波裁員是無預警的，可能代表科技業「結構上的轉移」(structural shifts)。

目前科技業者全力衝進AI領域，反而帶動了這一波的裁員潮。已成熟的科技公司發現AI大熱，把業務重心轉到AI，那些不再熱門的部門，遭到縮減編制的噩運，大批員工被公司裁撤。其他的新熱門領域還有潔淨能源(clean energy)、電動車(electric vehicles)與電池科技(battery technology)。

加州整體在7月增加了2萬1100個職位，是連續五個月增加。7月的失業率與6月相同，都是5.2%。2022年8月加州的失業率達到3.8%的歷史低點，因此當前的失業率明顯偏高。

加州 灣區 裁員

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