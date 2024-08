科技業裁員潮 矽谷灣區七月損失3400工作職位

思科系統(Cisco Systems)今年已兩度宣布裁員 (谷歌地圖)

加州 就業發展局EDD於16日發布7月就業報告,灣區 九縣失去3400個主要是科技方面的職位。由於加州整體的職位淨增還在繼續,令人對灣區經濟的成長憂心。

聖荷西信使報報導,BMO銀行資本市場部首席經濟學家安德森(Scott Anderson)指出,過去兩年灣區的經濟在掙扎中求生存,每個月的職位成長都不穩定,尤其科技業的裁員 持續不停,打擊區域內九個縣份的景氣。

EDD的報告中指出,灣區在7月失去3400個職位,是連續第二個月職位流失。最主要的打擊是在南灣(1300職位流失)和舊金山-聖馬刁都會區(2000職位流失)。東灣職位增加了300個,雖然仍有增加,但也可以看出阿拉米達縣-康曲柯士達縣的就業發展已在趨緩。

位於巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心(Center for Continuing Study of the California Economy)總監李維(Steve Levy)指出,科技公司的裁員,仍然是灣區就業的強大負面因素。

莫里斯律師事務所(Duane Morris)的伯尼克(Michael Bernick)過去是EDD的總監,他指出,2022-2023的科技業大裁員是預期會發生的,因為疫情引起的隔離與遠距工作,讓通訊儀器的銷量大增,科技業加聘員工應付顧客對產品與服務的需求,等到疫情舒緩,科技業裁去不需要的人手。但目前這波裁員是無預警的,可能代表科技業「結構上的轉移」(structural shifts)。

目前科技業者全力衝進AI領域,反而帶動了這一波的裁員潮。已成熟的科技公司發現AI大熱,把業務重心轉到AI,那些不再熱門的部門,遭到縮減編制的噩運,大批員工被公司裁撤。其他的新熱門領域還有潔淨能源(clean energy)、電動車(electric vehicles)與電池科技(battery technology)。

加州整體在7月增加了2萬1100個職位,是連續五個月增加。7月的失業率與6月相同,都是5.2%。2022年8月加州的失業率達到3.8%的歷史低點,因此當前的失業率明顯偏高。