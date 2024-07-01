矽谷推出迷你可愛移動圖書車 開放免費申請

展開雙翼的圖書車，立刻化身為繪本展示空間。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷最大的聖他克拉拉縣（Santa Clara county）為了增加學童對於圖書館 的認識，將圖書深入社區，備有四台移動式圖書車，其中三台放在分館，並取名為「Go Go Biblio」。精美小巧的圖書車為高爾夫球車改造，車子兩側雙翼展開後，可看到車內設有層層書架，展示與收納精美圖書繪本，讓圖書不只存在圖書館內，更移動到學童面前，拓展孩子們知識的視野。

庫比蒂諾圖書館華裔兒童圖書館員Kyla Wong表示，添購圖書車是為推廣圖書館服務，將圖書館帶到社區裡，公園、學校、書展甚至農夫市集。Go Go Biblio也曾造訪在庫市舉辦的各大節慶活動諸如水燈節、中秋節、地球日以及聖誕節 點燈儀式，館員依據即將參與的節慶主題，更換車內的繪本，讓參與活動的小朋友在實際體驗活動後，透過書本的閱讀，更加了解節慶的意涵。

在2018年才成立的Go Go Biblio車隊，不久便遇上新冠疫情 封鎖，由於疫情關係館內取消室內故事時間，圖書館便利用圖書車在不同公園進行室外故事時間，突破疫情隔離限制，持續將服務帶到居民面前。

Kyla Wong提到，大部分的出車任務都很順利，除了一次參與教會活動，在活動時突然下起豪大雨，館員非常擔心視線不佳下將圖書車開離，最後是經過教會的允許將車停在原地，等到隔天風雨平靜後，再回去將圖書車開回圖書館。

圖書車也受到庫市內的學校邀請，諸如CuperDoodle幼兒園、Sedgwick小學、Fremont高中都在巡迴名單中，圖書車直接到校內提供學子圖書借閱服務。每每小巧可愛的圖書車一出現，便引起學童的目光，增加圖書館的繪本曝光度。