矽谷推出迷你可愛移動圖書車 開放免費申請

展開雙翼的圖書車,立刻化身為繪本展示空間。(記者孫愛薇/攝影)

矽谷最大的聖他克拉拉縣(Santa Clara county)為了增加學童對於圖書館 的認識,將圖書深入社區,備有四台移動式圖書車,其中三台放在分館,並取名為「Go Go Biblio」。精美小巧的圖書車為高爾夫球車改造,車子兩側雙翼展開後,可看到車內設有層層書架,展示與收納精美圖書繪本,讓圖書不只存在圖書館內,更移動到學童面前,拓展孩子們知識的視野。

庫比蒂諾圖書館華裔兒童圖書館員Kyla Wong表示,添購圖書車是為推廣圖書館服務,將圖書館帶到社區裡,公園、學校、書展甚至農夫市集。Go Go Biblio也曾造訪在庫市舉辦的各大節慶活動諸如水燈節、中秋節、地球日以及聖誕節 點燈儀式,館員依據即將參與的節慶主題,更換車內的繪本,讓參與活動的小朋友在實際體驗活動後,透過書本的閱讀,更加了解節慶的意涵。

在2018年才成立的Go Go Biblio車隊,不久便遇上新冠疫情 封鎖,由於疫情關係館內取消室內故事時間,圖書館便利用圖書車在不同公園進行室外故事時間,突破疫情隔離限制,持續將服務帶到居民面前。

Kyla Wong提到,大部分的出車任務都很順利,除了一次參與教會活動,在活動時突然下起豪大雨,館員非常擔心視線不佳下將圖書車開離,最後是經過教會的允許將車停在原地,等到隔天風雨平靜後,再回去將圖書車開回圖書館。

圖書車也受到庫市內的學校邀請,諸如CuperDoodle幼兒園、Sedgwick小學、Fremont高中都在巡迴名單中,圖書車直接到校內提供學子圖書借閱服務。每每小巧可愛的圖書車一出現,便引起學童的目光,增加圖書館的繪本曝光度。