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房價300萬 舊金山這間獨棟屋為何僅開價48.8萬？

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房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

編譯組／即時報導
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

在房屋天價的舊金山，一間獨棟房屋以驚人低廉價格，引起市場注意。舊金山紀事報報導，這間房屋座落在舊金山高級住宅區俄羅斯山(Russian Hill)一處小路徑盡頭，由房地產經紀公司Park North Real Estate掛牌上市，內含三房兩浴房屋，地址為30 North View Court，售價僅為48萬8000元。自從上市13天以來，在房地產網站Zillow上已有超過3萬6000次瀏覽。

不過，這筆交易與一般房屋有一個不同之處：幸運買家可能得等到2053年才能進入房屋大門之內。

房屋上市訊息將這間獨棟房屋描述為「適合合適買家投資機會」(investment opportunity for just the right buyer)，並指出該房產目前有租戶入住，並將按照原屋售出(will be sold as-is)。

上市訊息內容指出，目前租戶稱其為舊金山城市租戶保護狀態，現今租約似乎賦予租戶強有力的長期租金限制、非常規方式(unconventional methods)的租金支付方式，以及2053年才可能入住等權益。但內容並未解釋，非常規方式為何種方法。

根據Park North Real Estate資料，租戶每月支付416.67元租金，並且另外支付垃圾費用、每月水費與公用事業費用。

這間1100平方呎的獨棟住房建造於1924年，含有車道、車庫與圍欄的後院。該地區的同類房產估計價值約為300萬元。

這間房產還有其他免責聲明，包括房地產經紀人「不保證可進入屋內」，並強烈建議買家在報價前、查看賣方披露資訊，並諮詢當地房東與租戶經紀人。此外，前屋主是一名100歲長者，在屋內自然死亡。

這間位在俄羅山的廉價售屋，並不是Park North Real Estate投資組合中的唯一物件。其還在聖布魯諾(San Bruno)地址249 Boardwalk Ave有一間一房公寓、售價僅18萬8000元，被敘述成「拍賣」(Fire Sale)。

上市資訊解釋，由於火災，房產被毀得僅剩下柱子，但對於願意支付現金的承包商、投資人或屋主，則是大好機會；因為建築材料暴露在外，查看房屋時須小心，無法進入私人甲板，因為踏板已因火災而損壞。

舊金山 租金 投資

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