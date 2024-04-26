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橙縣路怒槍殺男孩案 台裔女從犯獲刑四年

東灣社區示威 提前罷免地檢長選舉 浪費公幣2000萬

記者劉先進／屋崙即時報導
來自華裔社區的彭一玲（右二）、莊錦鎮（右三），以及民權律師萊尼（右一）參與此次示威。（記者劉先進╱攝影）
來自華裔社區的彭一玲（右二）、莊錦鎮（右三），以及民權律師萊尼（右一）參與此次示威。（記者劉先進╱攝影）

數十個亞裔、非裔社區代表，民權律師等，26日在阿拉米達縣政府大樓門口舉行示威，呼籲阿縣議員不要將針對地檢長官善貞（Pamela Price）的罷免特別選舉提前到8月，而是在11月大選舉行，認為提前選舉，會浪費納稅人2000萬資金，是對民主制度的傷害。

支持罷免的數個民眾，也趕到現場，與示威人群針鋒相對，並舉著大幅標語，高喊讓官善貞下台。

示威組織方、阿拉米達亞裔進步聯盟（Asian American for Progressive Alameda）主席彭一玲說，關於阿縣地檢長，有兩大謊言。首先，支持罷免的人認為，殺害華裔兒童Jasper Wu的兇手，沒被起訴，或沒被加重罪名起訴。實這些嫌犯被起訴重罪罪名，如果指控成立，兩個嫌犯，一個被監禁265年，一個監禁175年。其次，很多人認為，屋崙犯罪飆升，是因為進步的檢察官的原因。但2023年屋崙兇殺致死人數為126人，而2021年的數據為134人。全國不少進步派的檢察官被攻擊和罷免。這種罷免也影響社區，干擾地檢長的正常工作。

民權律師萊尼（Walter Riley）說，官善貞參與社區，保護勞工權利、住房和健康權利，也維護司法公正。「我們必須反對這次罷免，並瞭解關於社區犯罪、社區治安以及公共安全問題的討論情況。必須讓非裔、棕色人種和亞裔的優秀力量匯聚在一起，與我們相互分裂、的說法作鬥爭。如果房東為罷免運動買單，就需要參與社區項目的開發或資助，我們如何才能建立起改變人們生活的項目呢？」

來自Wellstone民主黨俱樂部德瑞克（Pamela Drake）說，官善貞是多年來阿縣首個民選地檢長，之前地檢長幾乎都是被任命的。她任職不久，就有人謀畫罷免。他們去找風險投資家、科技界億萬富翁，籌集數百萬資金，這些錢並非來組屋崙和阿縣，也不是來自來相信民主的普通人。他們組織的罷免請願打破規則，撒謊說殺死Jasper的人，不會被判重罪。這是對民主制度的傷害。

屋崙警察委員會委員萊爾斯（Wilson Riles）說，屋崙的犯罪率時高時低。警方沒有查明情況，導致犯罪者不會被追究責任。根據他看到的屋崙警局向聯邦司法系統報告的數字。警方只報告打擊的犯罪者中的1.6%。犯罪問題並非是官善貞的原因，如果警方能確定犯罪者的身份，普萊斯就能考慮起訴問題。特別選舉花費昂貴，而且沒有足夠的社區參與。阿縣必須把選舉放在常規選票上，讓人們瞭解情況，也習慣參加投票。

來自亞太環保網絡行動 (APEN Action)的鄧康杰（Kenneth Tang）說，有一群保守人士，受到企業資金支持，主宰媒體空間，聲稱代表民眾，但並不代表人民聲音。 即使是社區成員也明白，需要參與到社區真正的安全建設中來，提供住房、醫療服務、心理健康服務。「我們不希望這筆錢用於不民主的程式，這將損害社區。不要浪費稅款，玩弄政治遊戲。」屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，阿縣的醫療系統面臨1億元財政赤字，五年來面臨著1.5億的巨額赤字，州府也有赤字。而一次特別選舉要花費2000萬，勞民傷財，不應該提前選舉。

民權律師萊尼在發言。（記者劉先進╱攝影）
民權律師萊尼在發言。（記者劉先進╱攝影）
不少華裔民眾到場示威，反對舉行特別選舉，浪費公幣。（記者劉先進╱攝影）
不少華裔民眾到場示威，反對舉行特別選舉，浪費公幣。（記者劉先進╱攝影）
支持罷免的民眾，也趕到現場，針鋒相對。（記者劉先進╱攝影）
支持罷免的民眾，也趕到現場，針鋒相對。（記者劉先進╱攝影）
華埠社區代表莊錦鎮也參與示威。（記者劉先進╱攝影）
華埠社區代表莊錦鎮也參與示威。（記者劉先進╱攝影）
來自Wellstone民主黨俱樂部德瑞克說，罷免請願打破規則，撒謊說殺死Jasp...
來自Wellstone民主黨俱樂部德瑞克說，罷免請願打破規則，撒謊說殺死Jasper的人，不會被判重罪。這是對民主制度的傷害。（記者劉先進╱攝影）

罷免 屋崙 亞裔

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