世界日報「愛喲~我的媽」母親節園遊會 廚藝大賽獎金高

世界日報舊金山社將於5月12日在金山灣區僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。（世界日報提供）

母親節 即將到來，世界日報 舊金山社將於5月12日在金山灣區 僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。現場有台灣各式美食、適合大小孩子共同參與的手作教室，值得注意的是，還有久違的「廚藝比賽」，得獎者將有高額獎金，有吃有玩相當熱鬧。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，「愛喲我的媽」母親節園遊會是世界日報在灣區與僑胞共度美好時光的傳統，希望藉由實體園遊會，與灣區讀者、僑胞建立起更緊密的關係，並發揚台灣傳統美食、文化與表演，現場另有來自台灣的美食國際巡迴主廚表演拿手絕活，也能讓僑胞嚐到大廚的美食好滋味。

「愛喲我的媽」母親節園遊會當天有手作教室，由灣區多位教育新創家聯合帶領手作活動，為大朋友、小朋友精心準備了各類手工藝教程及精彩絕倫的小遊戲，每位參與者皆能愉快的踏上一段文藝之旅，度過一個充實的下午。

世界日報舊金山社2023年舉行中秋嘉年華活動，美食區造成了空前的轟動，所有夜市小吃一搶而空，今年主辦單位再度邀集這些台灣美食厰商，並全日供應珍珠奶茶、水果茶、飯糰、涼麵、酥炸臭豆腐（配台式泡菜）、鐵路豬排便當、九宮格便當、濃豆乳等，讓參與活動的僑胞可以回味台灣美食。

另外也有由北加州台灣同鄉聯合會主辦的FOCA福爾摩沙馬戲團Formosa Circus Art技藝表演，該團於2011年成立，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，是台灣第一個以「馬戲」登上法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及國家戲劇院的團隊，由於獨特且多元的美學形式，這些年來FOCA受到廣大的海外觀眾的喜愛。