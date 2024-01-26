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勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

記者劉先進 ／舊金山即時報導
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士25日以133比134不敵沙加緬度國王。勇士落後1分，柯瑞在最後2秒遭包夾，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）抄截成功，徹底斷送追分希望。華人球迷Chris Wang表示，非常不理解教練柯爾的選擇，勇士最後10幾秒控球在手，遭遇包夾傳不出球，就應該果斷叫暫停、布置戰術進攻，「不甘心，白白喪失一場可能的勝利。」

勇士上季季後賽和國王鏖戰七場、涉險過關，雖然國王明星後衛福克斯不承認兩隊是世仇（Rivalry），但雙方場上局勢卻是犬牙交錯，勇士每次緊追比數，國王就有人站出來回應。最後47秒庫明加（Jonathan Kuminga）扣籃領先一分，但國王快速底角傳球給中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）扣籃反超，接著勇士被蓋帽，馬上犯規，赫尔特 (Kevin Huerter)兩罰不中，湯普森搶到籃板，傳給柯瑞，後者遭遇包夾，勇士控球時間有十幾秒卻被抄截，錯失翻盤機會。

教頭柯爾解釋說，他相信場上球員，更喜歡比賽最後時刻的混戰，因為防守球員無法就位做準備，也無法換人。勇士打出想要的局面，柯瑞和格林在弧頂接球，有很好的投籃空間，但對手包夾柯瑞。比賽結束時會想，本可以暫停一下的。在最後時刻，這總是艱難的決定。他見過球員在這種情況下轉換進攻數百萬次。 柯瑞表示，和教練達成共識，要抓住機會進攻。當罰丟時，湯普森搶到不錯的籃板，大家決定進攻。那一刻，場上一片混亂。庫明加把球傳給他後，當時可能是暫停時間，「我們還有足夠的時間，也許應該暫停一下。但場面混亂，你正試圖做一個動作，有時成功，有時失敗。」

球迷Chris說，對教練的解釋並不滿意，球員因為視線原因擋住時間情有可原，但教練作為場上大腦，應時刻觀察局勢，一旦發現持球者被包夾，難以出手，就該果斷叫暫停。場上瞬息萬變，教練的職責就是快速做出決定。柯瑞當晚手感火熱，末節單節9分，如果暫停後布置戰術找到空隙出手，絕殺都有可能。教練組反應慢、錯失一場可能的勝利，讓人氣惱。尤其考慮到勇士戰績不佳，排名西區12名，距離附加賽還有一定距離，每一場勝利都很重要。

勇士庫明加接柯瑞傳球扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
勇士庫明加接柯瑞傳球扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
格林被對手大力犯規。（記者劉先進 ／攝影）
格林被對手大力犯規。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加手感火熱。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加手感火熱。（記者劉先進 ／攝影）
國王後衛福克斯投籃精準。（記者劉先進 ／攝影）
國王後衛福克斯投籃精準。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 華人

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