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運動健身培養感情 華人創少兒跑團 大手拉小手一起跑

記者李榮／灣區即時報導
不同小區各自相約跑步。（記者李榮╱攝影）
不同小區各自相約跑步。（記者李榮╱攝影）

幾年前成立華人馬拉松跑團BURN，短時間內已成為遍及各地的長跑社團。成員每周各自在當地與同好鍛煉，並且透過社團志願者分享科學化與系統化的經驗與長跑常識，協助有效率地提升成績。無論是地區型的馬拉松賽，還是波士頓馬、倫敦馬、柏林、芝加哥、紐約，以及東京等國際六大馬拉松，都能見到BURN選手的蹤影。在疫情之後，BURN又組建了青年少兒團，代代相傳，大手拉小手一起跑。

本月份成立滿周年的BURN的青年團正式名稱為BURN Youth Development（BYD）。創建者之一的吳佳爾表示，當初在新冠肺炎疫情時，他發起住在三谷附近的鄰居帶著小朋友相約一起跑步鍛鍊，組成名為「神童團」的跑團，「當時各個學校都是網課，組建神童團是鼓勵小朋友參加戶外活動，健身鍛煉。後來去年學校恢復正常以後，神童團轉移到BURN的平台底下，繼續為小朋友服務，地區更逐漸擴大，各地分別相約跑步。」

吳佳爾表示，BYD現在家長群裡共有200多人，另外小朋友應該有100多人。當然因為大家行程不同，每周參加人數不一，人多的時候為30、40人，少的時候只有幾個人。BYD最重要是鼓勵參加，養成鍛鍊與持續的精神。在長期常規訓練下，很多少兒、特別是高中生已經可以一次跑8、9英里，能參加「半馬」比賽。

從神童團就開始參加的學生成員Evelyn Wu指出，作為BYD成立前的原始成員，跑團對自己的影響很大，更是驚訝跑團成長的速度與向心力，「我記得第一批跑步小組每周只有兩、三個人，而上周末光是我們小區，就有30個孩子一起參加跑步。大家很喜歡認識新朋友的感覺，以及每個人都在專注享受跑步的過程。」

另一位學生Stanley Zhao指出，參加BYD不僅是跑步鍛鍊，也是培養領導力和舉辦小組活動平台，同時認識新朋友，整個過程很有意義。

「BYD除了讓孩子有健身強體的機會，還是一個很好的親子活動。」志願者教練吳潔敏指出，最初BYD模式比較簡單，父母可以只放下孩子，隨即離開不跑。然而，現在很多家長都會一同陪跑，而孩子見到自家大人在跑，鍛練起來更為帶勁，幾位家長後來更是跑出興趣，參加BURN每周六大人的群跑。

她表示，訓練小朋友與大人很不一樣，成年人能夠了解並服從指令，照著要求行事。小朋友訓練起來比較挑戰，需要更多的鼓勵。然而，在邊跑邊聊的過程中，也是讓大家建立情感的好機會，增進互相了解。

吳潔敏指出，許多孩子其實都喜歡跑步，但不一定能參加學校田徑隊。BYD正好給參加不了學校田徑跑步校隊學生機會。BYD不強調速度， 但教練們作出自律的榜樣，「無論多忙，只要有孩子報名，我們總有教練相陪，這是一種堅持。」

她表示，就像成年人跑團一樣，BYD也不只是單純身體的鍛煉，同時還會指導運動常識，以及在跑步時的互相關照的安全注意事項。希望這些常識和自律的精神能終身受用，也期待孩子可以體會到努力就有機會闖出成績的道理，「未來孩子無論在人生哪個賽道上，都能跑得更長、更遠、更好。」

由「神童團」轉變成為的BYD，讓小孩也能與同齡夥伴養成跑步的習慣。（受訪者提供）
由「神童團」轉變成為的BYD，讓小孩也能與同齡夥伴養成跑步的習慣。（受訪者提供）
小朋友在有經驗的大人引領下，調整步調。（記者李榮╱攝影）
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馬拉松 健身 疫情

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