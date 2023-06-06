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謀殺再自殺 佛利蒙母帶兩幼子赴黃泉

記者李榮╱佛利蒙即時報導
佛利蒙發生三屍命案，震驚社區。（截自網路）
佛利蒙發生三屍命案，震驚社區。（截自網路）

佛利蒙Inglewood Common附近一處公寓，5日驚傳一宗三屍命案，一名婦女和兩名幼童被發現在住家內死亡。警方至今尚未公布三名死者的名字，不過據本報初步了解，該案件為謀殺-自殺案（murder-suicide）。

由於事發的公寓小區屬於治安較為平靜的區段，發生命案後當地民眾都議論紛紛，相當震驚，不敢相信住家附近竟發生如此嚴重的治安事件。

佛利蒙市警局與消防隊是在5日下午1時許獲報，隨即出動大批員警與救護人員前往佛利蒙40000 Inglewood Common街區的一處公寓。然而，警消到場後發現，該名婦女和一男一女兩名兒童已經身亡。

據目前的消息指出，女子年約29歲，而兩名幼童則分別為1歲與7歲，是女子的小孩。女子是住在該公寓的住戶，應為拉丁裔，家族姓氏為加西亞（Garcia）。

另據KRON4電視台報導，死者家庭來自中美洲瓜地馬拉。

佛利蒙警局至今尚未公布案件發生的其他細節，以及可能的動機。不過，警方也表示，初步調查後警方並沒有在尋找其他兇嫌，社區民眾無須擔心。佛利蒙警局小隊長麥克考米克（Paul McCormick）表示，佛利蒙警局正與驗屍官辦公室合作，希望確認三名死者的死因，以及相關發生的情況。警方也希望知情的民眾能夠提供線索，無論是該地點附近的監控視頻，或是目擊的證人，都歡迎提供給警方調查使用。

消息來源6日向本報表示，該案件為謀殺-自殺案。

佛利蒙警方呼籲，有其他線索的民眾可以佛利蒙警局聯繫，聯絡人Michael Gebhardt警官。電郵：[email protected]

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