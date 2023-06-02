聖荷西男子一下午輾轉多地作惡 致3人死亡

聖荷西警方在第二起事件的發生地Hillsdale Ave. 1800街區的Target商店停車場進行調查。（記者葛歆睿 / 翻攝）

一名男子6月1日下午輾轉四地，犯下劫車、刺人、撞人一系列罪行，造成3人死亡。31歲的嫌疑人帕庫拉納（Kevin Parkourana）已被警方逮捕，目前被關押在聖他克拉拉縣主監獄。

昨日下午3時11分左右，聖荷西 警方回應了第一起發生在Pepper Tree社區Blossom Hill Road附近、Kooser Road和Dellwood Way交叉路口的第一起事件，發現一名受害者被刺傷，有生命危險。

聖市警方發言人阿龐特（Steven Aponte）指出，嫌疑人開走了受害者的汽車，並在大約下午3時31分左右，出現在大約兩英哩外的Hillsdale Ave. 1800街區。在那裡嫌疑人劫持了另一輛車，並刺傷了司機，在逃跑時撞到了Target商店停車場的一名行人。隨後，嫌疑人和車輛出現在E. Santa Clara St.和16th St.。據信，嫌疑人似乎故意開車撞向兩名行人，導致二人死亡。

大約4時32分時，密爾比達 警方接到報警電話，稱在Jacklin Rd 400街區附近的購物中心停車場發生了一起刺傷事件。附近多名警察 做出回應。嫌疑人在警方到達前已逃離現場。

一名警員在1分12秒內趕到現場，並立即為受害者提供了援助，受害者很快被送往當地醫院，但不幸最終因傷不治身亡。

密爾比達警方指出，後來發現這名男性嫌疑人在事發地附近的一個住宅區，並安全將他逮捕。

密爾比達和聖荷西警方均表示，他們認為所有事件都是一人所為。

根據聖荷西警方的新聞稿指出，聖市警察局兇殺組與密爾比達警察局協調，對案件進行了徹底調查，並確定了嫌疑人的身份為31歲的聖荷西居民帕庫拉納。

目前尚不清楚嫌疑人與六名遇難或受傷的受害人之間是否存在任何關係，他的動機和案發時的具體情況仍在調查中。

任何了解此案相關訊息的人，可以透過電子郵件聯繫聖荷西警察局兇殺組，警長Martinez #3934：[email protected]joseca.gov；警探Jize #4324：[email protected]；或撥打電話：4082775283。