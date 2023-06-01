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凱芯文教亞裔月家庭日 繪本書展破千人參與

記者江碩涵／灣區即時報導
小朋友直接與作家互動了解創作繪本的心路歷程。（主辦單位提供）
小朋友直接與作家互動了解創作繪本的心路歷程。（主辦單位提供）

凱芯文教基金會（TJCF）旗下小書蟲親子圖書館5月28日舉辦「2023 AAPI Heritage Day亞裔家庭日」活動，慶祝AAPI亞太裔傳統月，活動邀來全美35位華裔兒童繪本作家參加書展，展示逾兩百本亞裔作家書籍，其中11位作家親臨現場與粉絲面對面，活動還有手作、電影觀賞、舞台表演等，當天總計1600人參與，活動熱鬧。

親臨現場的作家中，Margaret Chiu Greanias備受書迷歡迎，她將小時候在台灣的所見所聞，寫成兒童繪本書「Amah Faraway」，這本經典書後來成為眾多亞裔移民家庭必備繪本，活動當天不少家庭帶著Margaret著作前來請作家簽書，Margaret故事時間人潮滿滿。

其他繪本作家的攤位也擁有相當高的人氣。從東岸來的作家Michele Wong McSween表示，能參與亞裔日實在是對亞裔家庭意義非凡，將所有的作家集結外，也將家庭的力量集合，希望未來年年都能到矽谷參加盛會。

家庭日活動內容豐富，免費的公視「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影播放活動，有中文發音與英文字幕，吸引許多小朋友目光。現場還有逾25個活動攤位，每攤都有為兒童設計互動的小遊戲或贈品，讓前來參與的家庭邊逛邊玩，手作活動則最受家庭歡迎，隨時都有排隊人潮等候。另外相當受矚目的亞裔作家書展與見面會，許多家長帶小朋友前來與作家拍照合影留念，第一手聽作家分享創作理念。

書法家球球在現場揮毫中式復古書籤贈與孩童，期待透過書法的現場撰寫，將書法的文化傳承給下一代，從一張書籤讓更多孩子們開始體會書法的美。KTSF電視台也有「小小主播活動」，讓小朋友上鏡頭播報新聞，參與主播活動的小朋友認中文字的識字率很高，九成以上都能直接看著字幕念，還有小朋友的播報畫面出現在當天晚間新聞中。

現場另提供中文專業諮詢服務，如華人健康促進計畫（El Camino Health）的請問營養師，以及律師陳仕蘭諮詢時間，讓中文為母語的民眾可以了解更多專業資訊。

參與活動的黃姓家長表示，小孩從早玩到晚都不想離開，活動中遇到好幾個認識的家庭。潘姓家長帶一位學齡前兒童前來參加，她表示，當時很怕索票一空，一個月前就已預訂門票，她也提到舞台表演很精彩，讓小朋友有機會看看不同的中華文化，是很難得的機會。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，非常感謝所有支持亞裔家庭日的組織團體、志工與作家，傳承文化、建立社群、凝聚家庭是凱芯文教一直要走的路，未來需要大家支持，持續營造社群，為華裔孩子們盡一份力。凱芯文教亞裔家庭日有35位亞裔作家參展、25個團體組織的加入。

繪本作家Margaret Chiu雙語故事時間，吸引家長帶小朋友前來聆聽。（主辦...
繪本作家Margaret Chiu雙語故事時間，吸引家長帶小朋友前來聆聽。（主辦單位提供）
11位華裔兒童繪本作家參與家庭日活動。（主辦單位提供）
11位華裔兒童繪本作家參與家庭日活動。（主辦單位提供）

亞裔 書法 社群

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