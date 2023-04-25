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舊金山警察局稱，北岸區槍擊案始於搶劫失誤

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山警察局稱，北岸區大規模槍擊案始於搶劫失誤。（SFPD)
舊金山警察局稱，北岸區大規模槍擊案始於搶劫失誤。（SFPD)

舊金山警察局25日發表書面聲明表示，23日發生在舊金山北岸區小義大利社區的大規模槍擊案件，起因是對受害人搶劫過程中的失誤造成。目前嫌疑人勒菲蒂（Lefiti）已被拘留，關押在舊金山縣監獄。

聲明指出，包括訊問證人等初步調查發現，本次的槍擊起因是包括勒菲蒂在內的多名嫌疑人（警方未透露姓名）試圖持槍搶劫受害者時發生了爭執，導致受害者被槍殺。警方表示，不相信事件是隨機發生。目前嫌疑人勒菲蒂被捕，罪名包括殺人罪、殺人未遂罪、共謀搶劫未遂罪、被禁人員持有槍支罪和幫派結盟罪。

舊金山警方表示，這起槍擊事件導致一人死亡、四人受傷。槍擊事件發生在晚上11時前，地點位於柏思域街（Broadway Street）和在哥倫布街(Columbus Ave)交叉口附近。這一地點也是華埠與小義大利的交匯處，附近有多家中餐館如明店以及南京小館等，還有華裔長者聚居的北平園社區。

其中兩名被重傷的受害者，均是來自沙加緬度縣的 24 歲男子還有一名來自阿拉米達縣的 22 歲男子和一名來自康特拉科斯塔縣的 20 歲女子，他們在警察到達之前被送往醫院，生命已脫離危險期。調查人員認為這是一起獨立事件，不是隨機槍擊案件。案件由舊金山警察局兇殺案偵探組調查。

選區包括北岸區在內的第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin) 表示，對於一直平靜有序的北岸社區發生槍擊案件感到震驚。目前警方正在調查線索。相信隨著案件的調查進展，會有更多的信息公佈。

警局表示，雖然已經逮捕嫌犯，但案件仍在積極調查中。任何有相關線索的人都可撥打 SFPD 24 小時提示熱線 1-415-575-4444 或發短信給 TIP411 並以 SFPD 開始，可以匿名舉報。案件號#230282983。

槍擊 舊金山 警察

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