矽谷推出植物肉商機 產官學熱議

舊金山灣區台灣商會3月8日邀請財團法人食品工業發展研究所及lypid植物肉舉行線上與實體雙軌講座。（主辦單位提供）

舊金山灣區 台灣商會響應僑委會「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，3月8日邀請財團法人食品工業發展研究所及lypid植物肉創辦人黃仁佑舉行「全球僑台商產業升級與技術服務方案-植物肉技術與市場現況」線上與實體雙軌講座，吸引僑台商80多人參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山辦事處經濟組長陳愛蘭皆出席。

舊金山灣區台灣商會會長張家豪表示，該會積極提升會員服務，定期舉辦各類商業講座，促進商機交換，有鑑於植物肉或稱未來肉商機無限，響應僑委會「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，特別邀請兩位博士黃三龍、黃仁佑分享商機，他也介紹該會近期活動包含5月27日將舉辦台灣日活動。

莊雅淑表示，目前全球都在追求健康和環保，許多企業主嗅到植物肉或稱未來肉的商機，引起全球飲食新革命，比爾蓋茲 就有投資植物肉品牌Beyond Meat，該項講座正是最熱門議題。她說，僑委會關心海外僑台商企業發展，結合台灣國家級的研發單位12所研發機構提出「全球僑台商產業技術升級服務方案」，串聯海外商會與國內國家級研發單位，運用台灣優勢協助全球僑台商企業發展，同時也透過僑台商力量促進台灣企業市場國際化，主講講座財團法人食品工業發展研究所就是這項服務方案研發單位之一，也歡迎僑台商多加運用，連結灣優勢共同促進商機。

舊金山灣區台灣商會副會長張嘉周介紹黃三龍及黃仁佑背景。黃三龍以「友善地球未來：植物肉產業願景及新技術簡介」為主題，分享台灣最新植物肉產業鏈情形，並表示台灣產業鏈完整，在未來深具潛力。

黃仁佑則以「未來肉技術及市場介紹」為主題。他分析，肉好吃與否關鍵在於脂肪，植物肉的脂肪只能用植物油替代，這有根本上的差異，也是植物肉要邁入下一個階段的關鍵。他說，Lypid正是為了解決植物肉的脂肪問題而生，「不以複製動物脂肪為解方」是關鍵優勢，目前Lypid已與十間食品廠洽談合作，正研究如何將植物油放到植物肉內，儘管目前都是以歐美為主要市場，但Lypid已悄悄地在台灣成立實驗室，準備徵才。

黃仁佑說，其實台灣的素肉製造很強，但是一直沒有被視為一個產業，這很可惜，雖然目前仍有些困難，但是他們看好台灣人才的能力，也期許台灣可以成為亞洲的植物肉研發中心。