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「屁」事攸關健康 各年齡層一天放幾次？

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排氣是人體正常運作不可或缺的一環，但過度頻繁的放屁可能是健康出問題的警訊。研究人...
排氣是人體正常運作不可或缺的一環，但過度頻繁的放屁可能是健康出問題的警訊。研究人員強調，我們非常需要更多關於「正常」排氣習慣的基準數據。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

紐約郵報報導，為了找出人類一天究竟排氣（放屁）多少次，研究人員號召澳洲6400名受試者，並成功收集多達36萬192次放屁紀錄。研究結果顯示，一般人平均每天放屁5次。

排氣是人體正常運作不可或缺的一環，但過度頻繁的放屁可能是健康出問題的警訊。這也是為何研究人員強調，我們非常需要更多關於「正常」排氣習慣的基準數據。例如，頻繁排氣可能是對特定食物過敏或不耐受的徵兆，如牛奶（乳糖）或麩質。再如糖尿病、甲狀腺功能低下、腸胃焦躁症（IBS）或是小腸細菌過度生長（SIBO）等，都可能導致體內產生過量氣體。

要進行這項研究，科學家首先得解決一個難題：該如何精準統計放屁次數？澳洲研究團隊提出一個計畫並命名為「追蹤你的屁」（Chart Your Fart）。他們向受試者提供一款智慧型手機應用程式，讓他們在排氣後儘快紀錄。該App介面設計隱密，確保受試者在記錄時不會引起旁人的注意。這項研究招募各行各業、年滿14歲以上的民眾參加。唯一排除的是近期曾大幅改變飲食習慣的人，因為這可能會導致異常的排氣狀況。

研究結果顯示，一般人平均每天放屁5次；中位數則稍低，為每天3.8次。這意味著受試者中有一小部分「氣量特別足」的人，拉高整體的平均值。絕大多數的受試者（79.3%）每天排氣次數落在2到7次之間。

在性別差異方面，男性平均每天放屁5.2次，略高於女性的4.8次。最年輕的族群（14至25歲）排氣頻率最低，平均每天為4.4次。最愛放屁的年齡層是26至45歲，平均每天略多於5次；緊隨其後的是46至65歲族群，平均每天剛好5次。至於65歲以上的族群，研究人員表示數據尚不足以做出結論。

研究團隊同時記錄一天之中的排氣時間規律：放屁次數在白天會逐漸增加，並在晚餐後的傍晚達到高峰。一天當中有幾個小高峰，分別是早上6點到8點、午餐後的下午2點到4點，以及晚上8點到10點的最大高峰。這與人們透過飲食攝取能量及膳食纖維的時間高度吻合，通常在進食後約一小時左右，排氣量就會增加。

排氣雖是正常的生理現象，但日常習慣會改變排氣頻率。吸菸、嚼口香糖和喝碳酸飲料都會讓更多空氣進入腸道，從而產生更多氣體；豆類、扁豆、花椰菜和甘藍等高纖維食物，則會因在結腸中發酵而產生氣體。

精華 FAQ

  • 研究團隊設計「追蹤你的屁」App，讓受試者在排氣後盡快記錄次數，並用隱密介面降低尷尬；最終成功蒐集36萬192次紀錄。

  • 結果顯示一般人平均每天放屁5次，中位數為3.8次，代表少數排氣較頻繁的人拉高了平均值；多數受試者每天落在2到7次之間。

  • 26至45歲族群排氣最多，14至25歲最少；男性略高於女性。吸菸、嚼口香糖、喝碳酸飲料，以及豆類、花椰菜等食物，都可能增加排氣。

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