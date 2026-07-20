器官移植新突破 全球首例「呼吸中的肺」成功移植

Abbas Ardehali醫生運用最新的供肺運輸技術為患者完成肺移植手術。（UCLA）

洛杉磯加大 （UCLA ）醫療中心近日完成全球首例使用最新「溫灌流（warm perfusion）」技術運送捐贈肺臟後進行的肺移植手術。醫師表示，新技術可讓捐贈肺臟在運送過程中維持接近生理狀態，不僅有助於改善肺部狀況，也有望增加可供移植的器官數量，讓更多等待肺移植的患者受惠。

根據UCLA新聞稿，數十年來，捐贈肺臟多採用低溫冷藏方式運送，以減緩器官代謝，但長時間低溫保存可能增加缺血造成的損傷風險。近年發展出的體外溫灌流技術，透過循環含有血漿成分的灌流液，讓肺臟在運送途中維持「呼吸中的肺」狀態，而非靜止冷藏。

此次手術使用的是TransMedics最新一代Organ Care System（OCS）肺臟保存系統。今年4月，UCLA心臟、肺臟及心肺聯合移植計畫主任Abbas Ardehali醫生率領團隊，完成全球首例利用這項最新設備運送捐贈肺臟後的肺移植手術。他同時也是這項獲美國食品暨藥物管理局（FDA ）核准臨床試驗的主持人。

Ardehali表示，這項技術代表器官移植領域「開啟新篇章」。新一代設備最大的突破，在於能在移植前去除肺組織內多餘積液，改善因神經性肺水腫（neurogenic pulmonary edema）造成的肺部損傷。過去，這一直是肺臟移植的重要挑戰之一。

他解釋，新系統利用高滲透壓灌流液，將肺部氣道中的多餘水分吸引回血管，有助於降低肺組織水腫，提高器官品質。此外，新設備還新增持續監測肺臟功能的模式，方便醫療團隊在運送過程中即時評估器官狀況。

除灌流系統升級外，新版設備也重新設計器官放置艙，採用較柔軟底座，以減少肺臟在運送途中受到擠壓；包覆肺臟的保護膜也新增排液設計，可更有效排出多餘灌流液。運送時用於充氣的保存氣體也改為更接近室內空氣成分，以提供更接近人體生理環境的保存條件。