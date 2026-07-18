郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

旅遊專家建議，郵輪旅遊最合適的季節是4、5月或9、10月，這段時期通常票價較低，天氣舒適，遊客也相對較少。圖為停泊於阿拉斯拉首府朱諾的郵輪。（本報檔案照）

郵輪 旅遊通常花費不菲，但若掌握到竅門，可以更為省錢和划算。紐約郵報訪問了擁有近六年郵輪導遊經驗的旅行社代理，細說各種郵輪旅遊的划算玩法，以及如何避免被宰。

47歲的巴格蒙（Carol Bagmon）已出海33次，致力為客人帶來順暢而愉快的旅程，並且免卻令人意外的收費帳單。她指出，如果安排得當，郵輪旅遊可以是最經濟實惠的度假方式之一，因為許多費用如房間、餐飲和娛樂等大筆開支，通常已包含在初始票價中。

她詳述了郵輪參加者應注意的省錢要點：

一，房型。首先預訂前了解清楚有否虛假收費，先看郵輪客房。郵輪公司往往為了促銷而展示最漂亮的房間，又宣傳最低價格，但不同艙房的價格有異，乍看以為划算，但可能遠差於預期，所以必須查明艙房的具體資訊，包括其位置及內部情況。

二，額外付費細項。要留意船上設施，因為飲料套餐、特色餐廳、小費，甚至無線網路等，都需要額外付費。巴格蒙指出：「很多郵輪旅遊新手以為所有餐點都包含在船票裡，結果發現船上還有餐廳是需要額外付費的。」

喜歡社交飲酒的遊客要注意酒水套餐，最省錢妙招是在上船前，已訂購酒水和餐飲套餐，網上預購通常都有折扣。

餐食方面，船票內通常包含主餐和自助餐，但較奢華的特色餐飲，更高端、更私密的餐廳，提供更佳食物和有著優雅氛圍的，通常要額外付費，但巴格蒙認為，值得預購至少一晚這類奢華體驗。

此外，一直待在船上或許會感到煩悶，那就下船預訂岸上觀光行程。最好事先向郵輪公司查詢，但一定要比較其他第三方的服務商，因為他們可能提供性價比最高的選擇。

三，船上Wi-Fi和水療中心不便宜。巴格蒙建議考慮放棄預訂一些服務，例如昂貴的Wi-Fi，假若不需在船上工作，就別用了。另一個是船上水療中心，價格總是很高，可以等到一個郵輪的靠岸日，有時會推出特價，屆時才參與才比較划算。

四，選在「過渡季節」出遊。巴格蒙強調，首要是在預訂前後做好功課。第二個建議則是及早預訂，並留意價格下降，可以重新調整艙位價格。然後是選擇在「過渡季節」出遊，這是在繁忙、旅遊需求高的夏季與淡季之間的時段。

五，可以留意假日和重要活動期間的促銷方案。皇家加勒比郵輪公司尤其會在黑色星期五和1至3月間的旅遊旺季，推出很好的優惠，可以考慮訂購，客人通常可以在價格回落後更改訂價。

巴格蒙建議在4、5月或9、10月出海最理想，這段時期通常票價較低，天氣舒適，遊客也相對較少。

最後，尋找旅行代理人協助也重要，因為通常他們能拿到郵輪公司網站上找不到的團體價格和優惠。