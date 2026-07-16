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華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

記者啟鉻／東谷即時報導
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朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

加州東谷市（Eastvale）一華人家庭農場，近日發生離奇事件，數十隻飼養多年的母雞在短短數周內接連消失，至今下落不明。農場主人朱慶文表示，這些失蹤的都是正在產蛋的母雞，從小養到大，感情深厚，突然間全部不見，讓他既心痛又困惑。

朱慶文懷疑，可能是野生動物夜間襲擊後將雞叼走，但現場卻沒留下明顯「作案」痕跡，既沒有大量羽毛，也沒有血跡或雞的遺骸，讓這起事件更加撲朔迷離。

朱慶文表示，農場原本飼養近50隻雞鴨，其中約40隻是蘆花品種的雌雞，全部都已進入產蛋期。月前，為提升雞蛋品質，他決定讓這些母雞在農場內自由活動，希望透過自然放養改善生長環境。他說，平時這些雞白天在農場各處覓食，傍晚時會自行返回雞舍休息或進食。由於放養期間雞群經常分散活動，有時東一群、西一堆，起初他並未特別注意數量變化。直到某一天，他發現晚上回到雞舍的母雞明顯減少，住了多年的西裔鄰居也提醒他，「好像覺得你的雞變少了。」

隨後，朱慶文開始提高警覺。有一天，他發現一隻鴨子死在馬廄旁，檢查後發現鴨子的脖子上有疑似野獸撕咬留下的傷口。從那時起，他開始密切觀察雞鴨活動情況，並調整家中監控攝像頭的方向，對準雞群經常出沒的區域。

「我每天清點數量，發現母雞一天少掉五、六隻。」朱慶文說，等他察覺問題時，情況已經相當嚴重。最後，近40隻產蛋母雞只剩下兩隻仍在抱窩孵蛋，其他全部消失。他推測，這兩隻母雞因長時間留在巢中，幸躲過襲擊。

令他不解的是，若真是野生動物所為，為何沒有留下更多證據。「地上沒有血跡，也沒有羽毛，更沒有雞的屍體。」他說，雖然現場發現一些野生動物腳印，但尺寸較小，看起來類似狐狸或浣熊留下的痕跡，仍無法確定究竟是哪種動物所為。

朱慶文表示，這些母雞都是他親手從幼雛養大，如今每天傍晚原本都能看到牠們有的鑽進雞舍、有的在附近休息，透過家中窗戶就能看到雞群活動的景象。「現在突然什麼都沒有了，心裡真的很難受。」他坦言，自己也後悔當初太過大意，沒有提前做好防護措施。

他也曾懷疑是否有人偷雞，但查看監控後，並未發現陌生人進入農場。他指出，附近鄰居也有養雞，卻沒有發生類似情況，原因可能是鄰居的雞晚上會自行飛上樹休息，降低被地面掠食者攻擊的機會。

這次母雞大量失蹤事件，也讓朱慶文開始思考農場未來方向。他表示，除了繼續經營農場外，也考慮轉型，例如改養奶羊，或結合自己對音樂的興趣，增加農場的社區教育功能，讓農場成為提供親子體驗與文化交流的場所。

根據家庭養雞資訊網站Backyard Chickens的資料，南加州家庭農場養雞時，常見的野生動物威脅包括浣熊、郊狼、狐狸、老鷹、山貓以及美洲獅等。由於南加地區城市與野生環境交錯，如何加強雞舍防護，常常成為許多家庭農場主面臨的急迫課題。

雞舍內剩餘的尚沒產蛋的小雞。（記者啟鉻／攝影）
雞舍內剩餘的尚沒產蛋的小雞。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 事件發生在南加州東谷市（Eastvale）一處華人家庭農場。農場主人朱慶文表示，原本飼養近50隻雞鴨，其中約40隻產蛋母雞在短短數周內陸續消失。

  • 他懷疑是狐狸或浣熊等野生動物夜間襲擊，但現場沒有大量羽毛、血跡或雞屍，只有較小腳印，因此仍無法確定真正的掠食者。

  • 朱慶文對親手養大的母雞消失感到心痛，也後悔防護不足；他正考慮強化雞舍安全，並評估改養奶羊，或結合音樂發展社區教育功能。

加州 雞蛋 華人

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