棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台

曾在台灣擔任台積電助理工程師、擁有穩定收入的林宥彤（Iwa Lin），跟隨擔任台積電工程師的丈夫赴美外派至亞利桑納州鳳凰城，2025年開設台式便當店「熊鶴家」，累積不小人氣。（林宥彤提供）

曾在台灣擔任台積電 助理工程師、擁有穩定收入的林宥彤（Iwa Lin），因家庭規畫選擇離開職場，跟隨擔任台積電工程師的丈夫赴美外派至亞利桑納州鳳凰城。沒想到，在適應異鄉生活的過程中，她因一份餐廳外場工作結識創業夥伴，從零開始投入餐飲業，開啟工程師、台積太太以外的人生。

林宥彤於2025年開設台式便當店「熊鶴家」，在當地累積不小人氣。世報日前報導台積電董事長魏哲家 、立法院長韓國瑜 訪美團隊都曾在其餐廳用餐後，網路點擊率截至9日已近30萬次，讀者對此前報導中未介紹的林宥彤成長故事很感興趣。

林宥彤與先生原本都是台積電員工，兩人在台灣擁有穩定的科技業職涯。林宥彤曾在台積電擔任助理工程師，享有薪資條件優於一般工作的穩定收入；先生則同樣任職台積電。後來考量孩子成長與家庭規畫，林宥彤選擇離開職場，回歸家庭照顧孩子。

2023年，台積電提供外派機會，夫妻倆希望讓孩子接觸不同的教育環境，決定赴美，隨先生來到鳳凰城台積電工作，開啟一家人在美國的新生活。不過這次移居，也意外成為林宥彤人生轉折的起點。

林宥彤表示，丈夫曾在洛杉磯留學七年，對美國生活環境較為熟悉，也希望透過外派機會，讓孩子接觸不同的教育環境與生活體驗。她也認同這項規畫，願意為了孩子的成長做出調整。不過，對於從未長期居住美國的她而言，真正搬到鳳凰城後，才發現當地生活與台灣有很大差異，適應過程充滿挑戰。

降低人力 原本以外帶為主

她回憶，剛到北鳳凰城時，最大的感受是「鳳凰城沒有台灣那麼方便」，且當地餐飲選擇不像洛杉磯多元，夏季高溫也讓生活節奏需要調整。待孩子去了幼兒園後，她長時間待在家中，希望能拓展生活圈、認識新朋友，因此決定到一家台式餐廳擔任外場人員。在餐廳工作期間，她認識一位有餐飲經驗的同事，兩人從朋友變成合作夥伴，也萌生開一間便當店的想法。

林宥彤表示，兩人決定從小規模開始，並著手尋找適合的店面，以類似雲端廚房的模式起步。隨後兩人透過網路搜尋，找到現在這間約800平方英尺的店面。她坦言，初期原本規畫以外帶為主，希望降低人力成本，但正式營運後發現，不少顧客仍希望坐下用餐，加上部分餐點需要現點現炸，等待時間約15至20分鐘，後來才增加桌椅，提供簡單內用空間。

她也提到，創業過程並非一路順利。在餐廳申請相關許可期間，曾有一、兩個月無法正式販售，只能利用時間測試菜色。從少量採購食材、調整炸物口感，到確認菜單內容，兩人一步步摸索市場需求。目前主打椒麻雞便當、炸肥腸、鐵路便當等台式料理。

她表示，目前鳳凰城地區的台灣餐飲選擇仍相對有限，加上許多台菜餐廳以單點菜色為主，而她們則以便當與台式小食為特色，提供更輕鬆、便利的用餐選擇，沒想到這樣的定位，反而意外受到不少顧客喜歡。

生意穩定 進一步引進手搖飲

林宥彤說，自2023年移居鳳凰城至今，明顯感受到當地台灣社群逐漸壯大，近年來台灣居民與企業不斷增加，也帶動對台灣餐飲需求。除了餐廳實體運營外，現在也固定配送午餐便當去台積電。目前店裡營運狀況穩定，整體生意表現也算不錯。

除創辦「熊鶴家」餐廳，林宥彤近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，第一家店面設於「熊鶴家」旁，今年5月開幕。她表示，投入手搖飲市場是因為自己喜歡喝飲料，也希望在鳳凰城帶來品質較好的台灣手搖選擇。未來也計畫代理並引進UG手搖飲品牌，擴大台灣餐飲品牌在鳳凰城的布局。

「熊鶴家」便當店當前最熱賣的是椒麻雞便當。（林宥彤提供）

林宥彤近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」。她表示，投入手搖飲市場是因為自己喜歡喝飲料，也希望在鳳凰城帶來品質較好的台灣手搖選擇。（林宥彤提供）

鳳凰城地區的台灣餐飲選擇仍相對有限，林宥彤開設的店面以便當與台式小食為主，沒想到這樣的定位反而意外受到不少當地顧客喜歡。（林宥彤提供）