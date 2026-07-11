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醫生判死亡 18月大男嬰在太平間躺5小時 奇蹟復活

編譯陳盈霖╱即時報導
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亞利桑納州Gilbert地區一名18個月大男嬰，在被醫師宣告死亡數小時後，竟在太...
亞利桑納州Gilbert地區一名18個月大男嬰，在被醫師宣告死亡數小時後，竟在太平間奇蹟般復活。圖為涉事醫院Mercy Gilbert醫學中心。（取自Mercy Gilbert醫學中心臉書）

FOX 11電視台11日報導，亞利桑納州Gilbert地區一名18個月大男嬰，在被醫師宣告死亡數小時後，竟在太平間奇蹟般復活，目前持續康復中。

這起事件發生於今年2月8日，該男童被發現在游泳池內失去意識，緊急送往Mercy Gilbert醫學中心。主治醫師Toosi當天下午6時20分宣告其死亡。沒想到近五個小時後、接近午夜時分，男童在醫院太平間被發現恢復呼吸。

並未參與搶救該病患、現任IntraCare醫療長Andrew Carroll表示，必須明確指出，這種事情真的非常、非常少見，幾乎不會發生。

根據警方隨身攝影機，儘管畫面經模糊處理與大範圍遮蔽，仍可看到警方抵達現場後，立即對男童實施心肺復甦並送往醫院。根據警方報告，男童父母及警方曾提醒醫護人員，孩子似乎仍有呼吸，即使被宣告死亡後，仍在喘息。

根據警方報告，Toosi對一警員表示「我是醫師」，並要求對方「讓我做我的工作」。醫院方持續向家屬及警方解釋，他們看到的呼吸，只是急救過程中出現的生理現象。Andrew Carroll解釋，「有時急救，空氣會進入腸胃，當人體開始死亡時，這些空氣有可能從腸道排出。」

重新恢復呼吸後的男童，隨即轉送鳳凰城兒童醫院接受進一步治療。家屬在募款平台GoFundMe表示，根據事件發生數天後的核磁共振（MRI）檢查顯示，男童並未出現腦部損傷。

Andrew Carroll指出，嬰幼兒與成年人生理機制有很大不同。「若一名成年人在泳池溺水15分鐘，存活機率非常低；但嬰幼兒擁有一些特殊的生存保護機制，有助提高存活率。我們應考慮到每個人與生俱來這種奇蹟般能力，希望孩子不會因這起事故留下後遺症。」

Toosi的律師以病患隱私與保密義務為由，拒絕發表評論。Mercy Gilbert醫學中心表示，這是宗「令人心碎的事件」，院方已針對病患醫療處置程序展開調查。Gilbert市警局則對男童父母提起刑事疏忽的虐待兒童罪指控。根據警方報告，事發當時，男童父母正吸食大麻。目前該案已交由縣檢察長辦公室審查。

精華 FAQ

  • 他被發現時已在游泳池內失去意識，隨即被緊急送往Mercy Gilbert醫學中心。雖然醫護一度宣告死亡，但後續又在太平間被發現恢復呼吸。

  • 主治醫師在當天下午6時20分宣告死亡，約近午夜、相隔近5小時後，院方在太平間發現他重新開始呼吸，之後立即轉送兒童醫院治療。

  • 醫院已針對病患處置程序展開調查，Gilbert市警局則對父母提出刑事疏忽的虐待兒童罪指控，案件目前交由縣檢察長辦公室審查。

亞利桑納州

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