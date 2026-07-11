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懶人福音？每天4分鐘「這樣動」 就能延緩老化

洛杉磯訊
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深蹲是４分鐘運動的一項，參與者並可依照自身體能狀況調整難度，改做椅子深蹲，逐步增...
深蹲是４分鐘運動的一項，參與者並可依照自身體能狀況調整難度，改做椅子深蹲，逐步增加挑戰。（示意圖，本報系檔案照／新北市立土城醫院復健科提供）

許多人因工作忙碌或缺乏運動習慣，總覺得沒有時間健身或根本懶得動。Business Insider報導，美國賓州州立大學（Penn State）醫學教授席亞曼納（Christopher Sciamanna）最新研究指出，人們每天只需進行約4分鐘的簡單肌力訓練，就可能改善身體機能與健康狀況，甚至對健康老化與延壽帶來正面影響。

席亞曼納本人不喜歡運動，因此長期研究如何讓運動更容易執行，幫助人們用最少時間獲得最大健康效益。他認為關鍵不是每天運動45分鐘，而是讓原本不運動的人願意活動，即使只有幾分鐘也有價值。

席亞曼納指出，有研究顯示每周約兩小時肌力訓練可提升肌肉與力量，並有助降低死亡風險。為探索更低運動量的效果，他特別為65歲以上長者設計居家訓練計畫「功能性活動肌力訓練」（Functional Activity Strength Training，FAST）。這套訓練內容相當簡單，包括伏地挺身、深蹲、上下樓梯及彈力帶划船等動作，每個動作進行30秒，中間休息30秒，整套訓練總時間約4分鐘，參與者並可依照自身體能狀況調整難度，例如改做靠牆伏地挺身或椅子深蹲，再逐步增加挑戰。

研究結果顯示，經過12周訓練後，原本走路有困難的長者，在站立能力與單腳平衡能力方面都進步明顯。研究團隊指出，這些能力被視為預測健康老化的重要指標，與日後自主生活能力及較低死亡風險息息相關。

雖然仍需更多長期研究確認4分鐘運動法能否直接延壽，但席亞曼納指出，已有研究顯示，短時間肌力訓練也能改善血壓等健康指標，帶來保護作用。

他認為，這套方法最大優勢在於更容易持續。相比耗時高強度的健身計畫，小而可行的目標更不易造成壓力，也能幫助建立自信與成就感，進而養成長期運動習慣。

大量研究顯示，健身訓練的大部分效果來自最初幾組動作。雖然增加組數能提升肌肉與力量，但效益會逐漸遞減；投入越多時間，每一組帶來的額外收穫越少。前提是每組都需足夠有挑戰性，並持續提高難度，也就是「漸進式超負荷訓練」。

為節省時間，席亞曼納最常做的是複合式訓練動作，例如胸推、引體向上及農夫走路，因為這些動作能同時訓練多個肌群。他指出，健康老化不只是維持肌力而已，速度、敏捷度與平衡能力同樣重要。因此，他特別喜歡跳箱等爆發力訓練，因為這類運動能同時提升多項身體功能。

深蹲是４分鐘運動的一項，參與者並可依照自身體能狀況調整難度，改做椅子深蹲，逐步增...
深蹲是４分鐘運動的一項，參與者並可依照自身體能狀況調整難度，改做椅子深蹲，逐步增加挑戰。（本報系檔案照／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供）

精華 FAQ

  • 報導指出，賓州州立大學教授席亞曼納的研究發現，每天只要進行約4分鐘的簡單肌力訓練，就可能改善身體機能與健康狀況，對健康老化也可能有正面幫助。

  • FAST是為65歲以上長者設計的居家肌力訓練，包含伏地挺身、深蹲、上下樓梯與彈力帶划船等動作，每個動作30秒、休息30秒，總時長約4分鐘，並可依體能調整難度。

  • 研究團隊認為，短時間訓練更容易開始與持續，能降低壓力並增加成就感。12周後，參與者在站立與單腳平衡能力上明顯進步，這些都是健康老化與自主生活的重要指標。

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