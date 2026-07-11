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南加爆新野火 延燒近2700英畝 正逼近居民區

南加爆新野火 延燒近2700英畝 正逼近居民區

記者啟鉻／即時報導
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消防部門至少出動10架空中滅火機協助投水滅火。（取自天使國家森林Angeles ...
消防部門至少出動10架空中滅火機協助投水滅火。（取自天使國家森林Angeles National Forest X）

CBS電視台報導，11日截至發稿，消防員正全力應對南加羚羊谷（Antelope Valley）一場大規模野火。火勢曾一度延燒超2700英畝，目前控制率仍為0%。據報導，野火已延燒進入天使國家森林（Angeles National Forest），並持續朝聖伯納汀諾縣方向蔓延。

這場名為Summit Fire的野火，10日午後在羚羊谷拉諾（Llano）爆發。消防員於當日下午1時12分接火警趕抵現場，當時火場面積約8英畝，隨後快速延燒。至11日凌晨燃燒面積已超過2600英畝，截至下午1時尚無任何控制。

天使國家森林11日在X上表示，10日夜間較有利的天氣條件，讓消防員得以建立防線，降低火勢蔓延速度。消防員將加強保護受影響社區，避免火勢波及民宅。

不過，當局警告，11日天氣炎熱乾燥，氣溫接近華氏100度（約攝氏38度），相對濕度降至個位數，山脊地區陣風最高達每小時25英里。在高溫、乾燥及植被易燃等因素影響下，未來火勢仍可能迅速擴大，並出現劇烈燃燒行為。

報導指出，當局已對East Avenue Z與Fort Tejon Road一帶發布強制疏散令，周邊其他地區則發布疏散警告。

受強制疏散影響的居民，被安排至蘭卡斯特（Lancaster）110街西4300號的羚羊谷家庭基督教青年會（Antelope Valley Family YMCA）避難；攜帶小型寵物的居民，則將寵物安置於棕櫚谷（Palmdale）Sierra Highway 38550號的洛杉磯縣動物照護中心。

消防部門至少出動10架空中滅火機協助投水滅火，截至目前，火災未傳出人員受傷，但現場消防員表示，部分附屬建築物如倉庫、棚屋等已遭燒毀或受損，且火勢一度逼近有人居住的建築，對住宅構成威脅。

此次滅火行動由多個單位組成聯合指揮系統（Unified Command）共同應對，包括洛杉磯縣消防局、聖伯納汀諾縣消防局及加州消防廳等。此外，消防居宣布，救火行動期間，火場上空全面禁止無人機飛行，以免影響消防飛機及直升機執行滅火任務。

南海岸空氣品質管理局發布煙霧警報，該警報至少持續至11日下午5時。洛縣公共衛生局也因Summit野火產生的煙霧，對縣內部分地區發布空氣品質煙霧警告，提醒居民注意空氣汙染影響。該警報同樣維持至11日下午5時，之後將視火勢與空氣品質狀況決定是否延長。

CBS電視台報導，11日截至發稿，消防員正全力應對南加羚羊谷（Antelope ...
CBS電視台報導，11日截至發稿，消防員正全力應對南加羚羊谷（Antelope Valley）一場大規模野火。火勢曾一度延燒超2700英畝，目前控制率仍為0%。(取自Alert California）

精華 FAQ

  • Summit Fire自10日午後在Llano起火後迅速擴大，11日已延燒超過2700英畝，控制率仍為0%。火勢一路逼近住宅區，現場正以多單位聯合方式全力搶救。

  • 當局已對East Avenue Z與Fort Tejon Road一帶發布強制疏散令，周邊地區則採疏散警告。受影響居民可前往蘭卡斯特的Antelope Valley Family YMCA避難，攜寵物者則送至棕櫚谷動物照護中心。

  • 消防部門至少出動10架空中滅火機支援，並由洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣消防局及加州消防廳組成Unified Command。南海岸空品局與洛縣衛生局也同步發布煙霧警報與空污提醒。

南加

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