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大包裝未必划算 好市多這日用品 比沃爾瑪貴近6成

記者朱敏梓/即時報導
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Costco向來以大包裝、價格實惠著稱，但最新比價顯示，其牛奶售價反而高於沃爾瑪...
Costco向來以大包裝、價格實惠著稱，但最新比價顯示，其牛奶售價反而高於沃爾瑪、Aldi等多家連鎖超市，引發消費者熱議。（美聯社）

不少消費者習慣到好市多（Costco）大量採購，認為倉儲式賣場價格普遍比一般超市更划算。然而，近期有美國媒體比較各大零售商牛奶售價後發現，Costco的牛奶價格竟高於多家連鎖超市，引發消費者熱議，也顛覆不少人對「批發價最便宜」的印象。

美食媒體「The Takeout」報導指出，目前Costco官網販售2加侖2%低脂牛奶售價約8.99美元，平均每加侖約4.50美元。相較之下，Aldi的1加侖2%低脂牛奶售價約3.29美元，Kroger約3.39美元，沃爾瑪（Walmart）甚至只要約2.78美元。

雖然各地區售價會因市場及供應情況有所不同，且Costco官網價格通常也高於實體門市，但即使以門市價格計算，仍明顯高於不少競爭對手。有網友在Reddit分享，原本以為Costco牛奶價格會維持以往水準，沒想到到店後發現兩加侖牛奶已漲至8.20美元，令不少會員感到意外。

報導指出，牛奶一直被視為消費者衡量超市價格的重要商品之一。由於大多數人不可能記住超市內數萬種商品的售價，因此牛奶等日常必需品往往成為判斷一家超市是否「便宜」的重要指標。即使每加侖只相差幾10美分，也可能影響消費者選擇到哪一家超市採買。

若以目前價格比較，Costco每加侖牛奶約比沃爾瑪高出1.72美元，價差接近62%。對於經常購買牛奶的家庭而言，長期累積下來仍是一筆可觀的支出。

相較之下，沃爾瑪近年持續透過自有供應鏈及直接向乳品加工廠採購等方式降低成本，因此牛奶價格長期維持市場低檔。分析認為，多數消費者並不在意零售商如何壓低成本，只要價格更低，就更有機會吸引顧客上門。

不過，Costco的牛奶並非市場上最昂貴的選擇。報導指出，Trader Joe's販售的有機全脂牛奶半加侖售價約5.99美元；Whole Foods1加侖有機2%低脂牛奶售價約7.49美元，價格仍高於一般超市。

專家提醒，雖然Costco許多商品仍具有價格優勢，但並非所有品項都是市場最低價。消費者若以節省日常開銷為目標，仍可依照各項商品價格靈活搭配不同超市採購，而非一味認為「大包裝就一定最划算」。

Costco販售的2%低脂牛奶平均每加侖售價約4.50美元，比沃爾瑪同類產品高出...
Costco販售的2%低脂牛奶平均每加侖售價約4.50美元，比沃爾瑪同類產品高出近6成，顛覆不少消費者對倉儲店「一定最便宜」的印象。（好市多官網）

精華 FAQ

  • 報導指出，好市多牛奶價格不僅沒有維持外界印象中的低價，反而高於多家連鎖超市，甚至比沃爾瑪每加侖貴出1.72美元，讓不少會員感到意外。

  • The Takeout比較後發現，Aldi 1加侖2%低脂牛奶約3.29美元，Kroger約3.39美元，沃爾瑪約2.78美元，都明顯低於好市多官網每加侖約4.50美元的價格。

  • 新聞強調，不能因為是倉儲式賣場或大包裝就認定最划算，牛奶等日常必需品才是比價關鍵。消費者若想節省開銷，應依商品逐一比較不同通路。

沃爾瑪 好市多 牛奶

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