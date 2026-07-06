好市多4.99元烤雞為何多年不漲價？低價雞肉秘密在這
Testing Table報導，從超大包裝的新鮮雞胸肉，到一批又一批廣受歡迎的烤雞（rotisserie birds），許多人好奇，究竟好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有如此驚人產量的雞肉產品究竟來自何處。據悉，該公司透過位於內布拉斯加州佛蒙特（Fremont）林肯優質家禽公司（Lincoln Premium Poultry，LPP），建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。
這套大規模營運模式替好市多帶來可觀利潤，但也因食品安全與動物福利問題引發爭議。
林肯優質家禽公司成立於2016年，專門生產科克蘭品牌雞肉產品，包括用來製作招牌烤雞的雞隻等。2019年，好市多投資4億5000萬美元的LPP生產設備投入運作，包括孵化場、飼料廠及加工廠，讓這家倉儲零售巨頭擁有從雞隻孵化到包裝的一條龍生產線。整座營運設施占地40萬平方呎，當時興建之初，好市多預計每年可處理約1000億隻雞。至今LPP仍持續替該公司提供貨源。
或許很多人疑惑，為何好市多烤雞多年來即使面臨通膨壓力，仍能維持4.99美元售價？這與林肯優質家禽公司有很大關係。由於該加工廠營運設備規模龐大，大幅降低生產成本，故得已維持低價。
LPP並非美國好市多唯一雞肉供應商。由於該公司需要的雞肉數量龐大，仍需仰賴其他農場供應。然LPP營運模式明顯是為「最大化利潤與產量」而設計。它透過最先進設備與龐大的勞動力，讓整座加工設施維持高效運作。
主因是好市多透過林肯優質家禽公司建立自有供應鏈，以大規模設備和集中加工降低成本，讓烤雞在通膨壓力下仍能維持低價。 LPP負責從雞隻孵化、飼料供應到加工包裝的一條龍流程，專門生產科克蘭雞肉產品，也供應招牌烤雞所需雞隻。 優點是提高產量、壓低成本並支撐穩定供貨；爭議則在於其大規模營運可能涉及食品安全與動物福利問題，引發外界關注。
精華 FAQ
主因是好市多透過林肯優質家禽公司建立自有供應鏈，以大規模設備和集中加工降低成本，讓烤雞在通膨壓力下仍能維持低價。
LPP負責從雞隻孵化、飼料供應到加工包裝的一條龍流程，專門生產科克蘭雞肉產品，也供應招牌烤雞所需雞隻。
優點是提高產量、壓低成本並支撐穩定供貨；爭議則在於其大規模營運可能涉及食品安全與動物福利問題，引發外界關注。
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