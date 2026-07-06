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好市多4.99元烤雞為何多年不漲價？低價雞肉秘密在這

編譯陳盈霖／即時報導
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好市多透過內布拉斯加州林肯優質家禽公司建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。（好市多官網...
好市多透過內布拉斯加州林肯優質家禽公司建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。（好市多官網）

Testing Table報導，從超大包裝的新鮮雞胸肉，到一批又一批廣受歡迎的烤雞（rotisserie birds），許多人好奇，究竟好市多Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有如此驚人產量的雞肉產品究竟來自何處。據悉，該公司透過位於內布拉斯加州佛蒙特（Fremont）林肯優質家禽公司（Lincoln Premium Poultry，LPP），建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。

這套大規模營運模式替好市多帶來可觀利潤，但也因食品安全與動物福利問題引發爭議。

林肯優質家禽公司成立於2016年，專門生產科克蘭品牌雞肉產品，包括用來製作招牌烤雞的雞隻等。2019年，好市多投資4億5000萬美元的LPP生產設備投入運作，包括孵化場、飼料廠及加工廠，讓這家倉儲零售巨頭擁有從雞隻孵化到包裝的一條龍生產線。整座營運設施占地40萬平方呎，當時興建之初，好市多預計每年可處理約1000億隻雞。至今LPP仍持續替該公司提供貨源。

或許很多人疑惑，為何好市多烤雞多年來即使面臨通膨壓力，仍能維持4.99美元售價？這與林肯優質家禽公司有很大關係。由於該加工廠營運設備規模龐大，大幅降低生產成本，故得已維持低價。

LPP並非美國好市多唯一雞肉供應商。由於該公司需要的雞肉數量龐大，仍需仰賴其他農場供應。然LPP營運模式明顯是為「最大化利潤與產量」而設計。它透過最先進設備與龐大的勞動力，讓整座加工設施維持高效運作。

精華 FAQ

  • 主因是好市多透過林肯優質家禽公司建立自有供應鏈，以大規模設備和集中加工降低成本，讓烤雞在通膨壓力下仍能維持低價。

  • LPP負責從雞隻孵化、飼料供應到加工包裝的一條龍流程，專門生產科克蘭雞肉產品，也供應招牌烤雞所需雞隻。

  • 優點是提高產量、壓低成本並支撐穩定供貨；爭議則在於其大規模營運可能涉及食品安全與動物福利問題，引發外界關注。

好市多 Costco 科克蘭

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