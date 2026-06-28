這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口

Lay's在Costco獨家推出青檸芋頭脆片，以真實芋頭切片製成，結合青檸風味，成為近期社群媒體熱議的新零食。（好市多官網）

近年來，樂事（Lay's）持續將各國熱門零食帶向全球市場，讓消費者有機會品嘗不同國家的特色風味。然而，仍有不少在海外市場大受歡迎的產品，長年讓美國消費者只能透過亞洲超市或進口食品店購買。如今，Costco 會員終於迎來一款在中國市場深受歡迎的Lay's人氣零食，正式進入美國市場。

根據食品媒體報導，Lay's近日在全美Costco獨家推出Thinly Sliced Taro Chips With Lime（青檸芋頭片），讓美國消費者首次能夠在主流零售通路買到這款亞洲人氣商品。

這並非Lay's首次透過Costco引進海外熱賣商品。2024年，Lay's曾將韓國人氣商品Honey Butter Chips（蜂蜜奶油洋芋片）率先引進Costco，隨後才陸續進入其他零售通路販售。

這次上市的青檸芋頭片與一般洋芋片最大不同，在於它不是馬鈴薯製成，而是用切成超薄薄片的芋頭油炸製作。芋頭是亞洲地區常見的根莖類食材，有天然淡淡甜味與特殊香氣。經過薄切油炸後，口感比一般洋芋片更加輕盈酥脆，再搭配青檸調味粉帶來的酸香風味，形成獨特鹹甜口感。

許多海外消費者早已是這款零食的忠實粉絲。在Reddit相關討論串中，不少網友留言「青檸芋頭口味是我心目中最好吃的Lay's口味」、「絕對是我的最愛」。

有Costco會員在社群分享試吃心得，有人表示「今天終於買到了，真的很好吃」，也有人說「一打開包裝就很難停下來」。

目前Lay's Thinly Sliced Taro Chips With Lime已在全美Costco陸續販售，每包16.93盎司，售價6.99美元。