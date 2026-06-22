喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

與愛沙尼亞的女孩合影留念。（圖／才廣懿提供）

對許多長者而言，晚年喪偶意味著人生進入另一段漫長而孤獨的路程。但70歲的南加 資深媒體人才廣懿，選擇重新背起行囊，從走向世界走出悲傷，活出晚年的精采。

採訪時，才廣懿正在歐洲多國旅行。她和朋友一起乘坐的郵輪要穿梭波羅的海沿岸九個國家；三個月前，她與另外三位也是晚年喪偶的朋友一起自駕穿越美國南方七州；去年，她獨自前往台灣和中國大陸，當了半年背包客。

誰也看不出，這位神采飛揚的旅行家，三年前經歷人生最沉重的失去，共同生活幾十年的老伴離她而去，空蕩蕩的房子，再也沒人可以隨時說說話、隨時分享生活點滴，孤獨和寂寞卻隨時像潮水般湧來。

「失去伴侶是人生最痛苦的事情之一，」才廣懿說，她自認天生樂觀，但先生離世後，才真正體會什麽叫「人生空巢」和「悲從中來」。

「但你必須自己想辦法消化這些孤獨和寂寞，這種感覺沒人能幫你。」一年後，她開始規劃旅行。先回台灣療傷，再到中國大陸做了半年的背包客，之後開始展開一趟又一趟探索世界的旅程。她給自己定下目標，只要兩隻腳還能走路，只要荷包還能承受，就盡可能地去看世界。

看見苦難 觸動內心

入夏開始的北歐之旅，才廣懿和朋友搭乘郵輪穿越丹麥、瑞典 、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等九個國家，登城堡、走教堂、逛城郭、訪村落，看各國風光，品各地美食。她站在丹麥最北端的Skagen，看北海與波羅的海交會的波濤；她走訪了哥本哈根海邊著名的美人魚，喝了波蘭村民自釀的啤酒，品嘗當地43美元六個的餃子。還有一天，她在郵輪上連續兩次拉老虎機中大獎，叮鈴咣鐺持續落下的獎金羡煞旁人。

讓她意外的是，波羅的海沿岸很多人不講英文，她和朋友用比手畫腳的方式與當地人交流，「雞同鴨講反而很好玩，變成旅行中最難忘的回憶」。真正觸動她內心的，不是風景，而是歷史。才廣懿表示，這些國家都有戰爭紀念碑，那些古老教堂和歷史遺跡留下當年遭受德國納粹或蘇聯統治與戰火蹂躪的印記，讓她看見一個共同故事：傷痛的記憶和重建的光輝。「我們人生何曾不一樣。」才廣懿說，這些旅行經歷、當地人死而後生的勇氣、重建家園的精神，對她都是震撼和鼓舞。

只要出發 永遠不晚

才廣懿和先生退休後，曾前往雲南麗江住了八年，走遍中國的山山水水。但原本在中國養老的計畫，最終因為先生身體不敵雲貴高原氣候而被迫改變。在先生去世後，才廣懿再次背起行囊重訪當年和先生走過的山山水水，每天步行四、五個小時，把自己累得半死，同時留下豐厚的旅行記錄。

她發現，美景無處不在。今年3月，她和三位好友自駕遊美國南方，從加州一路經過七個州開到亞特蘭大，再一路玩回來，歷時19天。「春暖花開的季節，沿途風景非常漂亮。我們吃到最道地的墨西哥菜，也看見美國南方不同的人文風情」。

給她印象深的是紐奧爾良。也許是心裡依然裝著悲傷，很容易觸景生情。她說，2005年卡崔娜颶風重創紐奧爾良，當年滿目蒼夷的畫面仍歷歷在目，但20多年後的紐奧爾良，是一座浴火重生的城市，「我真的非常感慨，在那麼大的災難後還能重建得這麼好」，那一刻，她感覺心中很多煩惱和孤獨感都消失了。

才廣懿說，旅行讓她重新感受到生命的流動。先生離世帶來的傷痛並沒有完全消失，但她已學會與悲傷和平共處。

波蘭當地自產的啤酒和特色餃子，這一頓43美元。（圖／才廣懿提供）

波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

在哥本哈根走訪安徒生童話中的小美人魚。（圖／才廣懿提供）

波羅的海沿岸小城風光。（圖／才廣懿提供）

波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

郵輪上飲食豐富，娛樂多元。（圖／才廣懿提供）

郵輪上不少銀髮族，每個人都有精采的人生故事。（圖／才廣懿提供）

波羅的海沿岸人文歷史濃厚。（圖／才廣懿提供）

兩次拉中老虎機大獎，羡煞旁人。（圖／才廣懿提供）