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2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey ...
黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

南加州大學（USC）資訊科學博士黃米瀅（Mi-Ying Miryam Huang）與華盛頓大學（University of Washington）博士生唐爾晨（Er-Cheng Tang），聯手破解量子密碼學多年懸而未決的核心難題，日前榮獲電機電子工程師學會（IEEE）電腦科學基礎研討會（FOCS）最佳學生論文獎Machtey Award，黃米瀅並成為南加大校史首位獲此殊榮學生。

兩人獲獎論文「Obfuscation of Unitary Quantum Programs」，首次在同時支援量子輸入與量子輸出的條件下，建構Quantum Obfuscation方案，並提出嚴謹的數學安全性證明。論文2026年發表的後續研究更將方案擴展至任意量子電路，完整解決這項長年懸而未決的理論問題。

Machtey Award被視為理論電腦科學領域學生研究最高榮譽之一。此次由評審委員會評選得獎作品，兩人是依學術慣例按姓氏字母順序列名，同等貢獻。

所謂Obfuscation，是一種在維持程式正常運作的前提下，讓外界無法逆向推知其內部邏輯的密碼學技術。黃米瀅以電玩遊戲開發為例，說明若將原始碼直接提供給協作人員，若協作者是惡意人士便可能竊取核心演算法加以盜版。Obfuscation的目標，是讓程式碼看似亂碼卻仍能正常運行，使用者雖可執行程式，卻無法窺見其內部結構，更無法透過逆向工程取得原始碼。其困難之處在於，不僅要讓外界無法理解程式內容，還必須完整保留原有功能。

大型科技公司曾主動接洽，希望他們協助實作此研究成果，但兩人認為這項研究還屬理論階段，效率還未達到實作期望貿然投入意義有限，因此婉拒；也有創投詢問兩人是否有意創業，惟兩人評估方案距商業化仍有距離，待日後方案更能落地時再行討論。

這項合作源於一次的學術試講，當時黃米瀅要在國際會議中報告，同學跟教授一致推薦邀請唐爾晨協助模擬問答，雙方在討論中發現可延伸的開放問題，先合作完成一篇發表於歐洲密碼學會議的論文，再以累積的技術成果為基礎，逐步發展出這一系列獲獎研究。

談及獲獎感受，兩人反應平靜。唐爾晨表示，獲選FOCS發表已是極大肯定，得獎可遇不可求，因此仍持續專注研究；黃米瀅則坦言得獎後壓力更大，「許多人的目光似乎都集中在你身上」，讓她不禁思考究竟是運氣還是實力，更提醒自己時刻保持謙虛努力學習。

展望未來，兩人將持續深耕該研究，盼在更輕量、假設條件更少的情況下達成相同效果，降低理論門檻，讓技術更接近實際應用。

黃米瀅已完成南加大博士學業，赴卡內基美隆 (CMU) 擔任博士後研究員，持續投入密碼學與AI安全研究；唐爾晨繼續於華盛頓大學攻讀博士學位。

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）獲頒2025年FOCS最佳學生論文獎Machtey...
黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）獲頒2025年FOCS最佳學生論文獎Machtey Award，表彰兩人在量子密碼學領域的重要突破。（受訪者提供╱麻省理工同學攝影）

精華 FAQ

  • 得獎者是南加州大學資訊科學博士黃米瀅，以及華盛頓大學博士生唐爾晨。兩人以共同研究的量子密碼學論文獲得IEEE FOCS最佳學生論文獎，並被視為同等貢獻。

  • 論文首次在同時支援量子輸入與量子輸出的條件下，建構出Quantum Obfuscation方案，並提出安全性證明，後續研究更擴展到任意量子電路，補齊長年未解的理論缺口。

  • 面對科技公司與創投的接觸，兩人認為目前研究仍偏理論，效率與條件尚未成熟，若急於投入商業化意義有限，因此婉拒合作，改以持續研究提升可落地性。

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