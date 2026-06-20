我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

慶尼克隊奪冠喊太大聲？引來警開槍擊斃愛犬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga...
洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。（洛市警局提供）

一場原本充滿喜悅的冠軍慶祝夜，卻演變成令洛杉磯社區震驚的悲劇。洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）一處公寓發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。與此同時，誤殺事件引發社會極大同情，短短數日，狗主人通過GoFundMe平台已募得超20萬美元捐款。

ABC 7電視台報導，事情發生在14日晚約8時55分，當晚也是NBA決賽夜。警方接獲鄰居報案，稱附近住戶有一名女子持續尖叫約20分鐘，不斷高喊「Oh my God」，擔心發生意外，因此要求警方前往進行安全檢查。

然而警方抵達後發現，事情與報案內容大不相同。原來女屋主Marie Marcel當時正在家觀看NBA總決賽。她支持的紐約尼克隊歷經奮戰，終於奪下1973年以來首座總冠軍。作為紐約人和忠實球迷，Marcel興奮不已放聲歡呼，被鄰居誤以為遭遇危險。

警方公布畫面顯示，警員在公寓門口與Marcel交談時，多次要求她先將家中的大型犬關好。一警員甚至表示，那真是一隻很大的狗。另一名警員則說，我可不想被牠咬。

Marcel關上房門片刻後再次開門，當警員詢問狗是否已被關起來時，她回答：「牠不具攻擊性」。但就在此時，狗狗突然從屋內衝出，朝警員方向奔跑並大聲吠叫。畫面顯示，一警員一邊後退一邊舉槍，數秒後槍聲響起，體重106磅的狗Jameson應聲倒地。

畫面中可聽見Marcel當場崩潰哭喊「No」，隨後跪倒在愛犬旁痛哭失聲，不斷重複說：「牠是一隻好狗。」

Marcel表示，年僅兩歲的Jameson是一隻黃金獵犬、聖伯納犬及貴賓犬混種犬，當晚甚至還穿著尼克隊球衣，陪主人一起見證歷史性奪冠時刻。

隨著事件曝光，大量民眾湧入GoFundMe捐款表達支持。截至20日，募款金額已超過20萬6000美元，遠超最初目標。

案件也引發政治與社會層面關注。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在觀看現場畫面後表示影片內容「令人不安且悲痛」，她要求警察委員會及警局檢討現行政策，參考全美其他城市最佳做法，重新檢視涉及動物時的武力使用規範與訓練內容。

洛市警長麥唐諾（Jim McDonnell）承諾進行全面且透明的調查。他表示，對許多人而言，狗不僅是寵物，更是家庭成員。他表示，警方每天面對未知風險，但也期待警員在可能的情況下展現良好判斷、克制與對生命的尊重。

依照程序，涉案警員在事件後已暫時離開第一線勤務。

洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga...
洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。（洛市警局提供）

精華 FAQ

  • 警方接獲鄰居報案後前往卡諾加公園公寓，原以為屋內有人危險求助，實際上屋主在慶祝尼克隊奪冠。警員要求她先管好大型犬，未料犬隻衝出後被開槍擊中身亡。

  • 屋主Marie Marcel當晚觀看NBA總決賽，尼克隊奪冠後她因太過興奮而大聲歡呼，鄰居聽到她持續尖叫與喊叫，以為她遭遇危險，因而打電話報警請求安全檢查。

  • 事件引發大量同情，GoFundMe募款很快突破20萬美元。洛杉磯市長要求檢討動物相關武力規範，警長則承諾全面透明調查，涉案警員也已暫時離開第一線勤務。

槍擊 洛杉磯 NBA

上一則

大麻案秋後算帳 逾200華人被起訴 廚師澆水都抓

下一則

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

延伸閱讀

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警方射殺

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警方射殺
南加警用槍開玩笑 走火誤擊同事 引譁然

南加警用槍開玩笑 走火誤擊同事 引譁然
灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫
尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈
NBA／尼克隊奪冠爆血案 布碌崙4孩之父遭槍殺　

NBA／尼克隊奪冠爆血案 布碌崙4孩之父遭槍殺　
世界盃韓墨戰 洛杉磯韓國城爆槍聲

世界盃韓墨戰 洛杉磯韓國城爆槍聲

熱門新聞

最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線
不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷

不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用