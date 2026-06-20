慶尼克隊奪冠喊太大聲？引來警開槍擊斃愛犬

洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。（洛市警局提供）

一場原本充滿喜悅的冠軍慶祝夜，卻演變成令洛杉磯 社區震驚的悲劇。洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）一處公寓發生的警員開槍擊 斃寵物犬事件經過。與此同時，誤殺事件引發社會極大同情，短短數日，狗主人通過GoFundMe平台已募得超20萬美元捐款。

ABC 7電視台報導，事情發生在14日晚約8時55分，當晚也是NBA 決賽夜。警方接獲鄰居報案，稱附近住戶有一名女子持續尖叫約20分鐘，不斷高喊「Oh my God」，擔心發生意外，因此要求警方前往進行安全檢查。

然而警方抵達後發現，事情與報案內容大不相同。原來女屋主Marie Marcel當時正在家觀看NBA總決賽。她支持的紐約尼克隊歷經奮戰，終於奪下1973年以來首座總冠軍。作為紐約人和忠實球迷，Marcel興奮不已放聲歡呼，被鄰居誤以為遭遇危險。

警方公布畫面顯示，警員在公寓門口與Marcel交談時，多次要求她先將家中的大型犬關好。一警員甚至表示，那真是一隻很大的狗。另一名警員則說，我可不想被牠咬。

Marcel關上房門片刻後再次開門，當警員詢問狗是否已被關起來時，她回答：「牠不具攻擊性」。但就在此時，狗狗突然從屋內衝出，朝警員方向奔跑並大聲吠叫。畫面顯示，一警員一邊後退一邊舉槍，數秒後槍聲響起，體重106磅的狗Jameson應聲倒地。

畫面中可聽見Marcel當場崩潰哭喊「No」，隨後跪倒在愛犬旁痛哭失聲，不斷重複說：「牠是一隻好狗。」

Marcel表示，年僅兩歲的Jameson是一隻黃金獵犬、聖伯納犬及貴賓犬混種犬，當晚甚至還穿著尼克隊球衣，陪主人一起見證歷史性奪冠時刻。

隨著事件曝光，大量民眾湧入GoFundMe捐款表達支持。截至20日，募款金額已超過20萬6000美元，遠超最初目標。

案件也引發政治與社會層面關注。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在觀看現場畫面後表示影片內容「令人不安且悲痛」，她要求警察委員會及警局檢討現行政策，參考全美其他城市最佳做法，重新檢視涉及動物時的武力使用規範與訓練內容。

洛市警長麥唐諾（Jim McDonnell）承諾進行全面且透明的調查。他表示，對許多人而言，狗不僅是寵物，更是家庭成員。他表示，警方每天面對未知風險，但也期待警員在可能的情況下展現良好判斷、克制與對生命的尊重。

依照程序，涉案警員在事件後已暫時離開第一線勤務。

洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。（洛市警局提供）