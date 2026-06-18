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好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

記者王若然╱洛杉磯即時報導
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好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

橄欖油不僅是日常烹飪食用油，好的橄欖油更是促進心血管健康，抗發炎的保健品。在好市多，近來新上架的一款橄欖油，可謂一瓶集齊所有好的橄欖油優點，價格又很實惠，給消費者帶來驚喜。

這款Terra Delyssa有機特級初榨橄欖油（Organic Extra Virgin Olive Oil）有很多優點。首先，它是來自有機種植的橄欖，瓶身有AQUA Certified紅色圓形標章，表示通過有機認證機構的檢驗，代表產品符合有機種植和加工標準。此外，該產品還有美國農業部的有機認證，瓶身印有其綠色圓形標章。有機橄欖不必擔心有農藥殘留。除了這兩大有機認證，該產品還有不含基因改造成分的美國藍綠色蝴蝶標章。

除了有機，這款橄欖油另一大優勢，是來自單一產地：突尼斯（Tunisia）。雖不是來自歐洲橄欖產地，但突尼斯也是北非的橄欖種植大國。來自單一產地的橄欖油較容易追蹤其品質。如今一些橄欖油品牌為壓縮成本，一瓶中會混有多產地的橄欖油，較不容易追蹤其品質。

錦上添花的是，這款橄欖油採用深色玻璃瓶裝，更能在運輸及存儲過程中保證其品質。深色玻璃瓶裝的橄欖油即可以延緩氧化，還不用擔心塑料瓶裝的微塑料汙染。

這款Terra Delyssa有機特級初榨橄欖油在南加州好市多門市，兩瓶裝售價17.99美元，每瓶有1升（34液體盎司）。相比同等品質差不多的橄欖油，該價格非常划算。例如，好市多自營品牌Kirkland有機特級初榨塑料瓶2升裝橄欖油，售價20.99美元，甚至高於Terra Delyssa這款橄欖油。

根據Olive Oil Times報導，特級初榨橄欖油被認為是最健康的食用油之一，相比初榨（Virgin）、精製（Refined）等橄欖油，特級初榨橄欖油的品質最高，通常擁有較多的多酚（Polyphenols），維生素E以及類胡蘿蔔素。在抗氧化和抗發炎方面潛在益處最佳。味道上，特級初榨的橄欖油更能保留橄欖本身的植物方向，且酸味較少。

兩瓶售價17.99美元。（記者王若然╱攝影）
兩瓶售價17.99美元。（記者王若然╱攝影）

精華 FAQ

  • 它是Terra Delyssa有機特級初榨橄欖油，兼具有機認證、非基改、單一產地與深色玻璃瓶裝等優勢，主打健康與品質兼顧。

  • 瓶身有AQUA Certified與USDA有機標章，也標示美國藍綠色非基改蝴蝶標章；橄欖來自突尼斯單一產地，較易追蹤品質來源。

  • 南加州好市多售價為兩瓶17.99美元、每瓶1升，單價低於Kirkland同類有機橄欖油；深色玻璃瓶也有助延緩氧化與保護品質。

好市多 農業部

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