洛杉磯奧運志工申請7月14日開跑 中文人才具優勢

洛杉磯2028奧運招募6萬志工，7月14日起開放申請。（LA28.org）

距2028年洛杉磯奧運 開幕還剩兩年，洛杉磯奧運組委會（LA28）15日宣布，將從今年7月14日起開放奧運及帕運志工申請，預計招募約6萬名志工，具備雙語或有醫療、IT、客服背景的申請人都獲加分。

對南加州 許多居民而言，這可能是一生難得一次的參與機會。LA28執行長Reynold Hoover表示，志工團隊將是這場世界體育盛會的靈魂推手，當全世界目光聚焦在賽場和運動員時，真正讓奧運順利運作的，往往是數以萬計的志工團隊。

根據LA28公布資訊，志工工作內容十分廣泛，包括：在場館入口協助觀眾報到；為來自世界各地的遊客提供指引；協助運動員及代表團移動；提供語言翻譯服務；媒體中心支援；醫療及急救協助；交通及接駁資訊服務；場館運營與行政支援；協助殘障人士及傳達選手需求等等。換言之，從機場、車站到比賽場館，甚至奧運村周邊，都可能看到志工身影。

根據過去奧運經驗，許多志工無法觀看比賽，而是在幕後提供服務，因此主辦單位強調，志工工作本質上是「服務世界」，而非免費觀賽。LA28同時明確表示，所有志工職位均為無薪服務，不提供工資，也不負擔住宿或交通費用。來自外州甚至海外的志工，也必須自行安排住宿與交通。

不過，按照歷屆奧運慣例，志工通常可獲得官方制服、培訓課程、工作證件及紀念品等福利。許多曾參與奧運的志工表示，最大收穫其實是能與來自全球各地的人交流，並親身參與歷史性體育盛事。1984年洛杉磯奧運就曾動員約3萬名志工，被視為奧運志工制度成功典範。許多當年的志工至今仍把那段經歷視為人生最珍貴回憶之一。

LA28表示，志工的基本條件包括：年滿18，具備英語溝通能力，願意接受培訓，能完成至少10個工作班次，願意配合主辦單位分派工作地點及職務。志工服務時間將從2028年3月持續至8月。雖然LA28尚未公布所有職位細節，但主辦單位表示，具備特殊技能者將有機會獲得專業崗位。對南加州華人社區而言，由於預計將有大量來自亞洲的觀眾及媒體赴美觀賽，能說流利中文的申請者將具有競爭優勢；有社區服務經驗者，也可能加分。

雖然大部分工作集中在大洛杉磯地區，但LA28表示，部分比賽將在其他城市舉行，因此志工需求也將延伸至外州。除洛杉磯之外，志工職位還可 能出現在紐約市、俄克拉荷馬城、聖荷西、聖地牙哥和田納西州首府納什維爾。

詳情可參考：la28.org/en/volunteer/games-time-volunteering.html，或la28.org/en/volunteer.html#volunteer-form。