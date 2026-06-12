長壽不是靠基因 名醫傳授健康老化秘訣

美國仁愛醫療集團共同執行長邱文達表示，長壽並非完全由基因決定，而是長年累積的生活選擇。（記者張庭瑜╱攝影）

因應高齡化社會與慢性疾病日益受關注，美國仁愛醫療集團（AHMC）與臺北醫學大學12日在洛杉磯 舉辦「臺灣醫療健康講座」，深入解析肌少症、心血管疾病、肺部健康、精準醫療及生活型態醫學等議題，吸引逾百南加州僑胞到場。專家指出，長壽不全靠基因，並給出健康六大支柱建議。

AHMC共同執行長邱文達指出，全球約76%的死亡與慢性疾病有關，而多數慢性疾病都與日常生活習慣密不可分。他提出健康六大支柱，包括健康飲食、規律運動、充足睡眠、壓力管理、社交連結及遠離物質濫用。邱文達以全球知名長壽藍區為例表示，長壽並非完全由基因決定，而是長年累積的生活選擇，鼓勵民眾從日常小習慣開始改變，及早建立健康生活型態，才能真正達到預防疾病、延長健康壽命的目標。

AHMC並邀請台灣三大醫學中心的專家，解析四大健康主題。萬芳醫院院長劉燦宏以「預防肌少症，肌不可失」為題指出，許多人認為年紀大後走路變慢、容易跌倒，是自然老化現象，其實是肌少症警訊。他表示，肌少症不只是肌肉量減少，更可能影響吞嚥能力、行動能力與生活品質，甚至增加失能風險。

劉燦宏指出，肌少症最早流失的是肌力，而非肌肉量，預防關鍵在肌力訓練。他提醒，許多人每天散步卻忽略肌力運動，對預防肌少症幫助有限。相較之下，高強度間歇運動及阻力訓練更能有效維持肌肉功能；50歲後更應重視蛋白質攝取，避免一味追求清淡飲食而忽略肌肉保養。

雙和醫院副院長劉如濟則以「從心出發：預防心血管疾病」為題指出，心血管疾病並非老年人才需要擔心問題，血管硬化從20多歲、30多歲就逐漸累積，高血壓、高血脂、高血糖及吸菸等危險因子若同時存在，將大幅提高罹病風險。他指出，許多患者平時沒有明顯症狀，但血管病變早已悄悄發生，及早健康檢查與控制危險因子格外重要。他並提到，美國心臟學會近年已將睡眠列為重要心血管健康指標，提醒民眾除規律運動、控制三高及採取地中海飲食外，也應重視睡眠品質與整體生活型態管理。

萬芳醫院研發副院長江振源以「照顧肺部健康，一條龍專業服務」為題指出，慢性阻塞性肺病、氣喘、肺纖維化及肺癌等疾病，與吸菸及空氣汙染息息相關。他表示，肺癌若能及早發現，治療效果將顯著提升，目前台灣已提供符合資格民眾低劑量電腦斷層肺癌篩檢補助，鼓勵高風險族群及早接受檢查，提高早期診斷機會。

臺北醫學大學教務長曾頌惠則以「跨國健康護航：精準醫學與國際醫療」為題，分享北醫體系近年在質子治療、機器人復健及細胞治療等領域的成果。她表示，精準醫療的核心，在於依據個人病況提供最適切的治療方式，不僅提升治療成效，也能減少副作用。

萬芳醫院研發副院長江振源表示，肺癌若能早期發現，治療效果將顯著提升。（記者張庭瑜/攝影）

雙和醫院副院長劉如濟指出，心血管疾病往往從年輕時開始累積，應及早控制三高與危險因子。（記者張庭瑜╱攝影）

參與「臺灣醫療健康講座」的醫療團隊成員及眷屬在活動後交流，分享此次訪美經驗。（記者張庭瑜╱攝影）

臺北醫學大學教務長曾頌惠分享精準醫療與國際醫療發展成果，介紹質子治療及機器人復健應用。（記者張庭瑜╱攝影）

與會醫療專家、主辦單位及僑界人士出席「臺灣醫療健康講座」，共同推動臺美醫療交流與健康教育。（記者張庭瑜/攝影）

「臺灣醫療健康講座」吸引逾百民眾參加，現場座無虛席，聽眾專心聆聽專家分享健康新知。（記者張庭瑜╱攝影）

萬芳醫院院長劉燦宏提醒，走路變慢、容易跌倒不一定只是老化，可能是肌少症警訊。（記者張庭瑜╱攝影）

臺灣醫療健康講座12日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，吸引眾多僑胞到場參與。（記者張庭瑜╱攝影）