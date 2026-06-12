我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《少林足球》大師兄電動輪椅代步 84歲黃一飛：還能溫飽

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國3:0領先巴拉圭

長壽不是靠基因 名醫傳授健康老化秘訣

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國仁愛醫療集團共同執行長邱文達表示，長壽並非完全由基因決定，而是長年累積的生活...
美國仁愛醫療集團共同執行長邱文達表示，長壽並非完全由基因決定，而是長年累積的生活選擇。（記者張庭瑜╱攝影）

因應高齡化社會與慢性疾病日益受關注，美國仁愛醫療集團（AHMC）與臺北醫學大學12日在洛杉磯舉辦「臺灣醫療健康講座」，深入解析肌少症、心血管疾病、肺部健康、精準醫療及生活型態醫學等議題，吸引逾百南加州僑胞到場。專家指出，長壽不全靠基因，並給出健康六大支柱建議。

AHMC共同執行長邱文達指出，全球約76%的死亡與慢性疾病有關，而多數慢性疾病都與日常生活習慣密不可分。他提出健康六大支柱，包括健康飲食、規律運動、充足睡眠、壓力管理、社交連結及遠離物質濫用。邱文達以全球知名長壽藍區為例表示，長壽並非完全由基因決定，而是長年累積的生活選擇，鼓勵民眾從日常小習慣開始改變，及早建立健康生活型態，才能真正達到預防疾病、延長健康壽命的目標。

AHMC並邀請台灣三大醫學中心的專家，解析四大健康主題。萬芳醫院院長劉燦宏以「預防肌少症，肌不可失」為題指出，許多人認為年紀大後走路變慢、容易跌倒，是自然老化現象，其實是肌少症警訊。他表示，肌少症不只是肌肉量減少，更可能影響吞嚥能力、行動能力與生活品質，甚至增加失能風險。

劉燦宏指出，肌少症最早流失的是肌力，而非肌肉量，預防關鍵在肌力訓練。他提醒，許多人每天散步卻忽略肌力運動，對預防肌少症幫助有限。相較之下，高強度間歇運動及阻力訓練更能有效維持肌肉功能；50歲後更應重視蛋白質攝取，避免一味追求清淡飲食而忽略肌肉保養。

雙和醫院副院長劉如濟則以「從心出發：預防心血管疾病」為題指出，心血管疾病並非老年人才需要擔心問題，血管硬化從20多歲、30多歲就逐漸累積，高血壓、高血脂、高血糖及吸菸等危險因子若同時存在，將大幅提高罹病風險。他指出，許多患者平時沒有明顯症狀，但血管病變早已悄悄發生，及早健康檢查與控制危險因子格外重要。他並提到，美國心臟學會近年已將睡眠列為重要心血管健康指標，提醒民眾除規律運動、控制三高及採取地中海飲食外，也應重視睡眠品質與整體生活型態管理。

萬芳醫院研發副院長江振源以「照顧肺部健康，一條龍專業服務」為題指出，慢性阻塞性肺病、氣喘、肺纖維化及肺癌等疾病，與吸菸及空氣汙染息息相關。他表示，肺癌若能及早發現，治療效果將顯著提升，目前台灣已提供符合資格民眾低劑量電腦斷層肺癌篩檢補助，鼓勵高風險族群及早接受檢查，提高早期診斷機會。

臺北醫學大學教務長曾頌惠則以「跨國健康護航：精準醫學與國際醫療」為題，分享北醫體系近年在質子治療、機器人復健及細胞治療等領域的成果。她表示，精準醫療的核心，在於依據個人病況提供最適切的治療方式，不僅提升治療成效，也能減少副作用。

萬芳醫院研發副院長江振源表示，肺癌若能早期發現，治療效果將顯著提升。（記者張庭瑜...
萬芳醫院研發副院長江振源表示，肺癌若能早期發現，治療效果將顯著提升。（記者張庭瑜/攝影）

雙和醫院副院長劉如濟指出，心血管疾病往往從年輕時開始累積，應及早控制三高與危險因...
雙和醫院副院長劉如濟指出，心血管疾病往往從年輕時開始累積，應及早控制三高與危險因子。（記者張庭瑜╱攝影）

參與「臺灣醫療健康講座」的醫療團隊成員及眷屬在活動後交流，分享此次訪美經驗。（記...
參與「臺灣醫療健康講座」的醫療團隊成員及眷屬在活動後交流，分享此次訪美經驗。（記者張庭瑜╱攝影）

臺北醫學大學教務長曾頌惠分享精準醫療與國際醫療發展成果，介紹質子治療及機器人復健...
臺北醫學大學教務長曾頌惠分享精準醫療與國際醫療發展成果，介紹質子治療及機器人復健應用。（記者張庭瑜╱攝影）

與會醫療專家、主辦單位及僑界人士出席「臺灣醫療健康講座」，共同推動臺美醫療交流與...
與會醫療專家、主辦單位及僑界人士出席「臺灣醫療健康講座」，共同推動臺美醫療交流與健康教育。（記者張庭瑜/攝影）

「臺灣醫療健康講座」吸引逾百民眾參加，現場座無虛席，聽眾專心聆聽專家分享健康新知...
「臺灣醫療健康講座」吸引逾百民眾參加，現場座無虛席，聽眾專心聆聽專家分享健康新知。（記者張庭瑜╱攝影）

萬芳醫院院長劉燦宏提醒，走路變慢、容易跌倒不一定只是老化，可能是肌少症警訊。（記...
萬芳醫院院長劉燦宏提醒，走路變慢、容易跌倒不一定只是老化，可能是肌少症警訊。（記者張庭瑜╱攝影）

臺灣醫療健康講座12日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，吸引眾多僑胞到場參與。（記者...
臺灣醫療健康講座12日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，吸引眾多僑胞到場參與。（記者張庭瑜╱攝影）

精華 FAQ

  • 講座主軸是提醒民眾，長壽並非完全由基因決定，而是長期生活習慣的累積結果。專家建議從飲食、運動、睡眠、壓力、社交與避免濫用物質六面向著手。

  • 萬芳醫院院長指出，肌少症最先流失的是肌力，不是肌肉量，因此不能只靠散步。應加強阻力訓練與高強度間歇運動，並在50歲後注意蛋白質攝取。

  • 心血管疾病的風險會從年輕時累積，應及早檢查並控制三高、戒菸與重視睡眠。肺部疾病則與吸菸和空污相關，高風險族群可透過低劑量電腦斷層及早篩檢。

洛杉磯

上一則

她把ChatGPT當知己 談心數月後自殺

延伸閱讀

台灣3大醫學中心名醫 12日洛城開講預防醫學新知

台灣3大醫學中心名醫 12日洛城開講預防醫學新知
46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓
心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思

心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思
爬樓梯容易喘？醫師揭體力下滑不一定是老化 與最大攝氧量有關

爬樓梯容易喘？醫師揭體力下滑不一定是老化 與最大攝氧量有關
肩頸痠痛別再忍 慢性疼痛年輕化 醫揭「四大高風險族群」

肩頸痠痛別再忍 慢性疼痛年輕化 醫揭「四大高風險族群」
不抽菸也得肺癌？醫：這類肺癌不是患者「做錯什麼」

不抽菸也得肺癌？醫：這類肺癌不是患者「做錯什麼」

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠