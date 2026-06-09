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華人業者：以為世界盃能賺一波 結果房價降了、訂單沒了

記者張宏／洛杉磯即時報導
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蒙特利公園市林肯酒店為滿足球迷在酒店觀看比賽的體驗，花費四位數以上價格把酒店所有...
蒙特利公園市林肯酒店為滿足球迷在酒店觀看比賽的體驗，花費四位數以上價格把酒店所有房間電視升級。（圖／顧彬彬提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛杉磯世界盃將至，南加華人旅宿與接送業者卻未見預期客潮。
  • 重點二：多家酒店提前升級設備並調價，最後仍面臨訂單取消與房價下修。
  • 重點三：高票價、簽證難約與跨城成本高，削弱世界盃對商圈的帶動效果。

2026年世界盃將在洛杉磯開踢，但不少華人旅館、巴士及接送業者卻未感受到預期的觀賽熱潮。有人花費上千美元升級客房體育頻道，有人提早布局宣傳與車輛調度，最終卻面臨訂單取消和房價下調局面。世界盃的預期紅利去哪裡了？高票價、簽證限制及跨城觀賽成本，正在削弱這場全球體壇盛事對南加華人商圈的正向效果。

華人旅館業者反應世界盃期間客源不如預期，蒙特利公園市的林肯酒店業者顧彬彬表示，他們本以為趁著世界盃東風能吸引更多客源，且為滿足球迷在酒店觀看比賽的體驗，花費四位數以上價格把酒店所有房間電視升級，讓住客都能免費看體育比賽轉播。

但是預訂結果卻意料之外，他們從3月開始已連續三次調價，且因為客人預訂不如預期，洛杉磯旅遊局在3月就把官方預留房間都脫手了。酒店生意最好的集中在聖塔蒙尼卡地區，當地是度假地，且離球場不太遠，有海灘有酒吧所以比較熱鬧。其他比如如機場附近和洛杉磯市區酒店房價也沒有太大漲幅。

他分析原因主要是門票太貴，購買流程太複雜導致很多人前期沒有買到票，其次是簽證障礙，美國面簽難約，通過率比較低導致很多人遲遲不敢提前買票和安排行程。再者是舉辦場地太多，來回穿梭不方便且金錢和時間成本太高。最後一點是國際油價飆升，導致航班價格上漲且趕上暑假，多種原因導致他們無法享受到世界盃舉辦地的紅利。

橙縣旅館業者Kitty Lo表示，他們也沒有感受到世界盃紅利，因為比賽場地集中在洛杉磯英格伍（Inglewood），只帶動當地周邊旅館業，橙縣距離那裡比較遠，且很多都是看完比賽就走，如沒有在南加各地遊玩，就不會對其他地區的旅館業有直接影響。

其他族裔組團看世界盃的巴士需求也不如預期，巴士業者鹿強表示，世界盃期間本來有少量其他族裔的團組訂車，但估計是因為球票賣的不好，球迷人數不如預期，都取消了。他感覺今年幾乎沒有大批來自中國的球迷觀戰，都是零星散客，原先華人有團組訂車也都被取消。反而有大批中國球迷去墨西哥和加拿大，但不來美國，也許覺得美國簽證麻煩且還有其他風險性就退縮。不僅世界盃如此，今年夏令營他們也沒什麼訂車，都是以往固定客戶，現在已6月都沒看到大規模需求量增長。他認為其中一個原因是汽油價格上漲，他們每月僅柴油費成本就增加5萬美元。

華人機場接送是喜憂參半，司機Vincent吳表示，半個月前他已有五個中國來的家庭預訂12日到25日世界盃期間訂車，他們有的是專門來看世界盃，也有看完世界盃順便在美國旅遊一個月的家庭。他的工作是接送他們從酒店到比賽場地，價格在一天300美元左右。因為比賽期間堵車會導致時間和油耗成本增加，他會事先去比賽場地周圍踩點看地形，及哪裡適合停車，根據以前演唱會和球賽經驗提前預判如封路哪裡走更便捷。比賽結束後還要事先去等人，避免客人等候太久，這種時候就是拼業務水平。

也有機場接送業者表示客人訂車不如預期，業者John表示，他還早早在社媒上做宣傳，但是無人問津，本想世界盃期間掙點錢，看來是錯判了。

精華 FAQ

  • 業者原本認為世界盃會吸引大量球迷與旅客入住，因此提前升級電視設備、宣傳並調整房價，希望趁賽事熱潮增加住房率與收益。

  • 主要原因包括門票太貴、購票流程複雜、簽證面談難約且通過率不穩，另外場館分散、跨城移動成本高，也讓旅客降低赴美意願。

  • 部分機場接送司機確實接到少數中國家庭訂車，但整體需求仍偏弱；巴士與其他接送業者則多見訂單取消，顯示熱潮未真正形成。

世界盃 華人 房價

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