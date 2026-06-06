南加多地夜間軍演引議 居民誤以為遭攻擊

美國軍方近日在南加州多地進行深夜軍事演習。圖為武裝直升機在巴沙迪那市府低空飛行。（取自巴沙迪那市議員Rick Cole臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州多地深夜軍演引發居民誤以為遭到攻擊的驚慌。

南加州多地深夜軍演引發居民誤以為遭到攻擊的驚慌。 重點二： 長堤市停業旅館成演訓場地，直升機爆破聲擾亂周邊住戶。

長堤市停業旅館成演訓場地，直升機爆破聲擾亂周邊住戶。 重點三：市府雖提前公告，但多名居民與官員仍批評選址與通知不足。

美國軍方近日在南加州 多地進行深夜軍事演習，長堤 市一處已停業的黃金風帆旅館（Golden Sails Hotel）於5日晚至6日凌晨成為演訓場地。演習期間直升機低空飛行，並伴隨模擬武器射擊及爆破聲響，引起附近居民關注，部分居民甚至報警求助。

ABC 7電視台報導，這項軍事演習5日晚8時左右開始，持續至6日凌晨2時。附近居民表示，演習期間直升機在社區上空盤旋，並傳出巨大爆破及模擬射擊聲，對周邊住戶造成不小影響。居住在附近退休 社區的Rosemary Chávez表示，由於事前並不知道黃金風帆旅館將作為軍事演習場地，當晚聽見直升機及爆炸聲後一度感到驚慌，並撥打911報警。她認為演習造成居民不安，也質疑在住宅區附近進行相關訓練是否適當。

長堤市府在演習開始前曾透過電子郵件及社媒發布公告，提醒居民當晚將有直升機活動、控制爆破及模擬武器射擊等演訓內容，並指出長堤市警局將協助維護周邊交通及行人安全。不過，Rosemary Chávez表示，相關通知未能消除居民不安。另一名居民Wynn Sulc則認為，雖然軍方有進行特種作戰訓練的需求，但退休社區周邊並非理想的演習地點。

同一晚，工業市附近也進行類似軍事演習。當地居民Fernando Cubillas及Armando Morales表示，演習產生的噪音未對生活造成明顯影響，也不擔心相關安全問題。

此外，本周稍早，爾灣及巴沙迪那也曾舉行夜間軍事演習，引發部分居民及地方官員關注。巴沙迪那市議員Rick Cole批評了軍事演習的安排。他表示，市府在演習當天才得知消息，且被當局告知在下午5時30分前，不要對外公布任何訊息。「這很荒謬，是當前爭執者對輕視民眾的體現」。根據巴沙迪那市發言人Lisa Derderian，當地許多市民當晚8時30分聽到大量演習相關噪音。

目前尚不清楚在南加多地演習的軍隊所屬的部隊。

美國軍方近日在南加州多地進行深夜軍事演習。圖為武裝直升機在巴沙迪那市府低空飛行。（取自巴沙迪那市議員Rick Cole臉書）