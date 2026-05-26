加州推蓋可負擔住宅 華人城市環保審查竟卡兩年

聖蓋博谷華人聚居城市多位市議員表示，州府近年高舉大棒要求地方城市配合可負擔住宅建設計畫，但與此同時各種環保審查日加嚴苛，使得無論是大型綜合開發還是私人房屋加建改造都常常遭遇困難，進度牛步。

鑽石吧 市議員鄧嘉猷表示，州府一方面強調，如果地方長期拒絕增加住房，只會讓房價與租金持續飆升、年輕世代更加買不起房；另一方面是不少居民擔心，高密度住宅將帶來交通惡化、停車不足、學區壓力增加與社區樣貌改變，所以地方城市需要協調兩者之間的最佳平衡，兼顧各方。

他說，最近參加南加州 城市政府聯盟一次會議，有市長表示，他們有大片空地，歡迎大家去開發，而且可以幫助很多城市完成他們的可負擔住宅配額。遺憾的是，州府並不允許集中開發，而是按城市分配配合。「結果平等」而非「機會平等」的政策讓地方城市不置可否。

鄧嘉猷和核桃 市副市長伍立倫也均認為，加州各種環保審查日加嚴苛，對可負擔住宅的開發相當不利，不但打擊開發商意願，也大大延緩開發速度。

鄧嘉猷舉例說，鑽石吧近年有位居民想要在自家院中加蓋房子，結果遭遇各種審查「沒過」，至今前後兩年，目前還卡在洛杉磯縣某部門等待環評審批。

不過伍立倫表示，以其20多年和州府打交道的經驗，州府政策虎頭蛇尾的情況屢見不鮮。曾多年擔任水區委員的他舉例說，加州為節約用水推出各種目標，曾要求水區要達到多少多少宏大的省水指標，結果大多數地區未能達標，州府最後也只能不了了之。

兩位華人市議員表示，目前南加州地方城市聯合政府已計畫向沙加緬度遊說，希望州府在城市住宅建設計畫上還給地方城市更多話語權，讓地方政府自己規畫城市未來，而不是因爲財政壓力而屈服州府決定。